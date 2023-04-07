Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSA DÖVİZ ALTIN VİOP&VARANT ANALİZ KOBİ KRİPTO PARALAR
Hürriyet Arama
HABERLEREkonomi Haberleri

Tesla fiyatlarını düşürdü

Güncelleme Tarihi:

#Tesla#Model S#Satış
Tesla fiyatlarını düşürdü
Oluşturulma Tarihi: Nisan 07, 2023 09:11

Zayıflayan ekonomi nedeniyle Tesla satışlarını korumak için fiyat indirimine gitti.

Haberin Devamı

ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla fiyat indirimine gitti. Şirket zayıflayan ekonomi nedeniyle satışlarında kayba uğramamak için indirim gerçekleştirdi.

Tesla Model 3'ün performans versiyonunda fiyatı yüzde 1,9, Model S'in temel versiyonunda yüzde 5,6 oranında indirim yaptı.

Gözden KaçmasınTürkiye fiyatları 1 milyon 548 bin TL’den başlayacakTürkiye fiyatları 1 milyon 548 bin TL’den başlayacakHaberi Görüntüle

Model S'in temel versiyonu 84 bin 900 dolar, performans versiyonunun fiyatı yüzde 4,5 düşüşle 104 bin 900 dolar oldu.

Model 3'ün temel ve performans versiyonlarının fiyatı 1000 dolar düştü. Temel versiyonun fiyatı 41 bin 990 dolar, performans versiyonun fiyatı 52 bin 900 dolar oldu.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Tesla#Model S#Satış

BAKMADAN GEÇME!

Babasının yarım kalan işini yıllar sonra kızı tamamladı... 6 sene süren macera sırasında öğrendiklerine kendi bile şaşırdı

Babasının yarım kalan işini yıllar sonra kızı tamamladı... 6 sene süren macera sırasında öğrendiklerine kendi bile şaşırdı

#ABD
50 yaşında ortaya çıkan hastalıkla tüm hayatı değişti… Her şey olması gerektiği gibiydi. Bir dakika sonra tek görebildiğim şey yanıp sönen renklerdi

50 yaşında ortaya çıkan hastalıkla tüm hayatı değişti… 'Her şey olması gerektiği gibiydi. Bir dakika sonra tek görebildiğim şey yanıp sönen renklerdi'

#Glokom
Diş hekimleri yıllardır bunu tartışıyor: Dişlerimizi kahvaltıdan önce mi yoksa sonra mı fırçalayalım

Diş hekimleri yıllardır bunu tartışıyor: Dişlerimizi kahvaltıdan önce mi yoksa sonra mı fırçalayalım?

#Diş Sağlığı