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Tesla sürprizi... Türkiye fiyatları 1 milyon 548 bin TL’den başlayacak

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#Tesla#Tesla Türkiye#Tesla Türkiye Satış Fiyatları
Tesla sürprizi... Türkiye fiyatları 1 milyon 548 bin TL’den başlayacak
Oluşturulma Tarihi: Nisan 04, 2023 07:00

Elektrikli otomobil üreticisi Tesla bugünden itibaren Türkiye’de satışlara başladı. İlk olarak Model Y’yi satışa sunan marka fiyatlarıyla dikkat çekti. Buna göre, Model Y’nin satış fiyatı 1 milyon 548 bin TL’den başlayacak ve 1 milyon 778 bin TL’ye kadar uzanacak. Şirket ilk teslimatları mayıs ayında gerçekleştirecek.

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ABD’li iş insanı Elon Musk’ın elektrikli otomobil markası Tesla, bugünden itibaren Türkiye’de resmi satışlara başladı. İlk olarak “Model Y” ismindeki SUV gövde tipine sahip modelin tüm versiyonlarını satışa sunan şirketin Türkiye için belirlediği fiyatlar ise oldukça rekabetçi. Buna göre, Model Y’nin arkadan itişli ve 430 km menzile sahip versiyonu (Standard Range) 1 milyon 548 bin 732 TL’den satışa çıkarılıyor. Çift motorlu ve 533 km menzile sahip versiyonun (Long Range) satış fiyatı 1 milyon 619 bin 532 TL olarak belirlenirken, yine çift motorlu 514 km menzile sahip versiyonun (Performance) fiyatı ise 1 milyon 778 bin 821 TL oldu. Tabi ki bu fiyatların teslimat dönemine göre değişiklik göstereceğini hatırlatmakta fayda var.

İLK TESLİMAT MAYISTA

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Tesla tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’deki satış sürecini de sadece internet sitesi üzerinden gerçekleştirecek. Sipariş vermek için 10 bin TL’lik bir ön ödeme yapılacak. İlk araçlar ise mayıs ayından itibaren teslim edilecek. Tesla Model Y için sipariş veren bir kullanıcı, aracı tahmini olarak ne zaman teslim alabileceğini siparişini tamamladıktan sonra görebilecek. Sipariş verilen araç, Berlin’de bulunan Tesla fabrikasında üretilip seri numarası oluşturulduktan sonra teslim edileceği tarih tam olarak netleşmiş olacak. Araçların teslimat noktası ise ilk etapta yalnızca İstanbul’da olacak. Bu arada Tesla ilk servis noktasını da İstanbul’a açacak. Bu servis dışında kullanıcılarına mobil servislerle hizmet verecek.

HIZLI ŞARJI 6.90 TL’DEN BAŞLAYACAK

Tesla’nın 250 kW güce sahip hızlı şarj noktaları da yarından itibaren kullanıma açılacak. Şirket ilk etapta sekiz noktada “Supercharger” isimli hızlı şarj istasyonlarını faaliyete geçirecek. Bu istasyonlar Tesla’nın dışında diğer elektrikli araç kullanıcılarına da açık olacak. Ancak, Tesla sahipleri daha uygun fiyata araçlarını şarj edebilecek. Bir Tesla sahibi kWh başına 6.90 ila 7.7 TL arasında değişen fiyatlarla aracını şarj edecekken, diğer elektrikli araç kullanıcıları için fiyat 8.60 TL olacak. 

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Tesla sürprizi... Türkiye fiyatları 1 milyon 548 bin TL’den başlayacak

BTK’DAN ONAY ALDI

Tesla uzaktan bağlantı servislerini Türkiye’de kullanabilecek. Bu konuda Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’na (BTK) gerekli başvurular yapılmış ve onaylar alınmış durumda. Yani Türkiye’de bir Tesla Model Y kullanıcısı araçta bulunan fiziksel SIM kart aracılığıyla aracını uzaktan güncelleyebilecek. Bununla birlikte markanın sunduğu veya ilerde sunacağı yeni hizmetlerden faydalanması da mümkün. Kısacası aracın kendisine ait bir interneti olacak. Öte yandan, Türkiye’de satışa sunulan Model Y’ler standart otopilotla teslim edilecek. Gelişmiş otopilot ve akıllı çağrı sistemi gibi özelliklere ise opsiyonla yani ek ücret ödeyerek sahip olunabilecek.

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