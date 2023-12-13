×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSA DÖVİZ ALTIN VİOP&VARANT ANALİZ KOBİ KRİPTO PARALAR
HABERLEREkonomi Haberleri

Tesla araçlarına zam mı geliyor?

Güncelleme Tarihi:

#Tesla#Araç#Zam
Tesla araçlarına zam mı geliyor
Oluşturulma Tarihi: Aralık 13, 2023 11:16

Tesla, bazı Model 3 araçları için 7.500 dolarlık tüketici vergisi kredisini kaybedecek.

Haberin Devamı

ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın Model 3 Arkadan Çekişli ve Uzun Menzilli araçları, ABD Enflasyonu Azaltma Yasası kapsamındaki yeni kılavuza göre 31 Aralık'tan itibaren 7.500 dolara varan federal vergi kredisini kaybedecek.

1 OCAK'TA YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

ABD Hazine Bakanlığı, 1 Ocak'ta yürürlüğe girecek yeni pil tedarik kısıtlamalarının ayrıntılarını içeren yönergeleri açıkladı.

Gözden KaçmasınTaksi plakası yerinde sayıyor Faize konsa 260 bin kiraya verilse 25 bin kazandırıyor... İTEO Başkanı Eyüp Aksu: En az 20 milyon lira olmalıTaksi plakası yerinde sayıyor! Faize konsa 260 bin kiraya verilse 25 bin kazandırıyor... İTEO Başkanı Eyüp Aksu: En az 20 milyon lira olmalıHaberi Görüntüle

TESLA: 31 ARALIK'A KADAR TESLİM ALIN

Tesla ise yaptığı açıklamada "Yeni IRA kılavuzunun mevcut görünümüne göre Model 3 Arkadan Çekişli ve Model 3 Uzun Menzilli için vergi kredisi 31 Aralık 2023'te sona erecek. Tam vergi kredisi için 31 Aralık'a kadar teslimatı alın" duyurusunda bulundu.

Nisan ayında Hazine, yeni yönergelerin EV üreticisinin Model 3 RWD'sine yönelik kredileri yarı yarıya azaltarak 3.750 dolara düşüreceğini ancak diğer Tesla modellerinin tüm avantajı elinde tutacağını açıklamıştı.

Haberin Devamı

Temmuz ayında Tesla, Model 3 elektrikli araçlarına yönelik 7.500 dolarlık federal vergi kredisinin muhtemelen 31 Aralık'tan sonra azaltılacağını açıklamıştı; ancak bunun nedeni hakkında ayrıntılı bilgi verilmemişti.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Tesla#Araç#Zam

BAKMADAN GEÇME!