Tesla araçlarına zam mı geliyor?

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ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın Model 3 Arkadan Çekişli ve Uzun Menzilli araçları, ABD Enflasyonu Azaltma Yasası kapsamındaki yeni kılavuza göre 31 Aralık'tan itibaren 7.500 dolara varan federal vergi kredisini kaybedecek.

1 OCAK'TA YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

ABD Hazine Bakanlığı, 1 Ocak'ta yürürlüğe girecek yeni pil tedarik kısıtlamalarının ayrıntılarını içeren yönergeleri açıkladı.

TESLA: 31 ARALIK'A KADAR TESLİM ALIN

Tesla ise yaptığı açıklamada "Yeni IRA kılavuzunun mevcut görünümüne göre Model 3 Arkadan Çekişli ve Model 3 Uzun Menzilli için vergi kredisi 31 Aralık 2023'te sona erecek. Tam vergi kredisi için 31 Aralık'a kadar teslimatı alın" duyurusunda bulundu.

Nisan ayında Hazine, yeni yönergelerin EV üreticisinin Model 3 RWD'sine yönelik kredileri yarı yarıya azaltarak 3.750 dolara düşüreceğini ancak diğer Tesla modellerinin tüm avantajı elinde tutacağını açıklamıştı.

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Temmuz ayında Tesla, Model 3 elektrikli araçlarına yönelik 7.500 dolarlık federal vergi kredisinin muhtemelen 31 Aralık'tan sonra azaltılacağını açıklamıştı; ancak bunun nedeni hakkında ayrıntılı bilgi verilmemişti.