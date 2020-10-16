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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 16.10.2020 - 17:34 | Son Güncelleme:

TESK Genel Başkanı Palandöken: Yapılandırma çalışmaları esnafımızı umutlandırdı

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TESK Genel Başkanı Palandöken: Yapılandırma çalışmaları esnafımızı umutlandırdı
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Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, vergi ve prim borcu yapılandırmasının önemine işaret ederek, "Yapılandırma çalışmaları esnafımızı umutlandırdı. Uzun zamandandır böyle bir çalışmanın yapılmasını bekliyorduk." ifadesini kullandı.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yazılı açıklamasında, hükümet tarafından yapılan vergi ve prim borcu yapılandırması çalışmalarının son derece önemli ve yerinde bir karar olduğuna dikkati çekti.

Yapılandırma çalışmalarının esnafı umutlandırdığının altını çizen Palandöken, şunları kaydetti:

"Uzun zamandır böyle bir çalışmanın yapılmasını bekliyorduk. Bu yapılandırmayla hem devletimiz hem de esnafımız kazançlı çıkacak. Devlet alacağını tahsil edecek, esnafımız ise sıkıntıya girmeden borcunu ödeyecek. Daha önceki yapılandırmadan Hazinenin kasasına 70 milyar liranın üzerinde para girmişti. Esnafımız da devletimizde bu yapılandırmadan kazançlı çıkmıştı."

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