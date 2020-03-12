'Telaşa gerek yok tedarikimiz sağlam’

Vatandaşların marketlere koşmasının ardından ürün tedarikinde bir sıkıntı yaşanıp yaşanmayacağı endişe konusu oldu. Ancak marketlerden ve derneklerden gelen açıklamalar ürün tedarikinde bir sıkıntı yaşanmasının beklenmediği yönünde. Marketlerden gelen yoğun kalabalık ve boş raf görüntüleri sonrasında ilk açıklama Gıda Perakendecileri Derneği’nden (GPD) geldi. Tüketicilere ürün ve hizmet tedarikinde bir sıkıntı öngörülmediğini, gerek ürün stokları gerekse personel olarak sektörün önceden tedbirlerini alarak hazır olduğunu dile getiren GPD Yönetim Kurulu Başkanı Galip Aykaç, “Gerek ürün stokları gerekse personel anlamında önceden tedbirlerimizi aldık. Virüsün Çin’deki ilk tespiti, ardından diğer ülkelerde görülmesi ve vaka sayılarının artmasıyla, diğer ülkelerde yaşanan sıkıntılar göz önünde bulundurularak, ülkemizde de bir vaka ile karşılaşılması olasılığına dair önlemlerimizi almıştık. Panik havası oluşturulmaması gerekiyor. Perakendeciler ürün tedariği ve stokları bakımından bir sıkıntı yaşamamaktadır. İşlerimizin devamlılığını sağlayacak, tüketicimizin ihtiyaçlarını kesintisiz karşılayacağız” dedi.

‘FAZLA ALIŞVERİŞ YAPMAYIN’

Aykaç sözlerini şöyle sürdürdü: “Önlemlerimizi artırarak başta çalışanlarımızın hijyen eğitimlerini sıklaştırıyoruz. Mağazalarımızda, marketlerimizde, restoranlarımızda ve eve teslimat yapan sipariş noktalarımızda önlemlerimiz devam ediyor. Tedarik zincirimizdeki diğer oyuncuları da hazırlıklı olma yönünde uyarıyoruz ve destekliyoruz. Tüketici ihtiyaçlarının karşılanması aşamasında bir kesinti beklemiyoruz. Bu gibi dönemlerde özellikle temel ihtiyaç maddelerine talebin hızlıca arttığı eğilimini göz önünde bulundurarak, önceden özellikle kişisel bakım ve hijyen kategorilerinde, kolonya, ıslak mendil, el sabunu gibi ürünler ile temel ihtiyaç maddesi olan su, süt, un, yağ, şeker, makarna ve bakliyat ürünleri, bebek bezi, bebek maması gibi ürünlerde stoklarımızı bir miktar artırma yoluna gittik. Vatandaşlarımıza, ihtiyaçlarından çok daha fazla miktarda alışveriş yapmaktan kaçınmalarını, özellikle tavsiye ediyoruz. Bir kişinin yapacağı ihtiyaç fazlası alışveriş diğer bir kişinin esas ihtiyacının karşılanmasında sıkıntı oluşturacaktır. Bu hususta özellikle hassasiyet bekliyoruz.” dedi.

FİYAT ARTIŞI OLMAZ

Bakliyat sektöründe uzun yıllardır hizmet veren ve sektörün önde gelen oyuncularından Reis Gıda’nın Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Reis de Hürriyet’e şunları söyledi: “Marketlerdeki yoğunluklardan bizim de haberimiz var. İnsanlar tedirgin bir şekilde marketlere gidiyor. Normalin dışında bir alışveriş yapılıyor bu anormal seviyelerde olmasa bile bu kadarına da gerek yok. Marketlerden bugün (dün) gelen talepler arttı. Biz de marketlere yazı göndererek ürün tedariki konusunda bir sıkıntı olmadığını söyledik. Bizden ürün istendiğinden 3-5 gün sonra gönderelim demiyoruz. Hemen harekete geçiyoruz. Hasat zamanına kadar Türkiye’de bakliyat konusunda bir sıkıntı yaşanmayacak. Sonrasında da yeni ürünler devreye girecek. Örneğin pirinçte Türkiye’nin üretimi yeterli değil ama öncesinde Toprak Mahsulleri Ofisi devreye girecek ithalat yapmıştı. Bunun dışında artan talep olsa bile ithalata gerek kalmadan elimizdeki ürünler yeterli olacaktır. Fiyat artışı olmasını da beklemiyoruz. Fırsatçılar ortaya çıkabilir ancak bunlar da sınırılı olarak kalacaktır.”

TALEP ARTTI AMA KORKULACAK BİR ŞEY YOK

Trakya’dan Kaya Kardeşler Un firmasının Pazarlama Müdürü Aykut Kaya, son dönemlerde kendilerine gelen talebin arttığını ancak herhangi bir sıkıntı yaşanmadığını söyledi. Kaya, “Biz de önceden tedbirlerimizi aldık. Gerekli stoklar un firmalarından var. Talep arttığı anda istenilen şekilde cevap verebiliyoruz. Kimsenin kormasına gerek yok” dedi.

İHTİYAÇ FAZLASINI KARŞILAYABİLİRİZ

Bir talep artışı olduğunu ancak tedarik konusunda bir sorun olmadığını belirten OBA Makarna Yönetim Kurulu Başkanı Alpaslan Özgüçlü, sözlerini şöyle sürdürdü: “Ramazan ayına kısa bir süre kaldığı için zaten marketler gerekli stoku yapmıştı. Bir de koronavirüs nedeniyle önlemler alınmıştı. Şu anda talebi karşılayamama gibi bir durum söz konusu değil. Tüketiciler rahat olsun. Türkiye’de makarna ihtiyacının fazlasını karşılayacak bir kapasite mevcut.”