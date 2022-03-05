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Tekstilde 15 milyar dolarlık ihracat hedefi

#Hazırgiyim#Tekstil#Ekonomianasayfa
Tekstilde 15 milyar dolarlık ihracat hedefi

İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB), küresel alıcılarla sektör temsilcilerini buluşturmayı hedeflediği Texhibition İstanbul Kumaş ve Tekstil Aksesuarları Fuarı’nı 16-18 Mart 2022 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi’nde düzenleyecek.

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Türkiye tekstil ve hammaddeleri sektörünün çatı kuruluşu, 7 bini aşkın üyesiyle Türkiye geneli tekstil ve hammaddeleri ihracatının yaklaşık yarısını gerçekleştiren İTHİB, sektöre katma değer sağlayacak etkinlikler düzenlemeye devam ediyor. İTHİB ve İstanbul Ticaret Odası (İTO) iş birliğinde düzenlenecek olan Texhibition Fuarı’nda sektör temsilcileriyle nitelikli küresel alıcılar bir araya gelecek. İTHİB Başkanı Ahmet Öksüz, sektörün küresel ligdeki hedefleri doğrultusunda en önemli projelerden biri konumunda olan Texhibition Fuarı’nın büyük önem taşıdığını vurguladı.

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15 MİLYAR DOLARLIK İHRACAT HEDEFİNE DOPİNG ETKİSİ

Sektörün 2 aylık ihracat durumu hakkında da bilgiler veren Öksüz, “2021 yılında 12,9 milyar dolar değerinde ihracat gerçekleştirdik.  Yeni yılın ilk 2 ayında ise tekstil sektörü ihracatımız %15 oranında artarak 2,2 milyar dolar değerinde gerçekleşti. İtalya, İspanya, Fransa, Fas gibi ülkelere %30’un üzerinde ihracat artışı mevcut. En önemli hedef pazarlarımızdan biri ABD’ye ise Ocak – Şubat döneminde ihracatımız %12 oranında artarak 134 milyon dolar değerinde gerçekleşti. 2022 yılında 15 milyar dolar değerinde ihracatla kırdığımız tüm ihracat rekorlarını yeni bir rekorla taçlandırmayı hedefliyoruz. 2022 yılı ihracat hedefimize en büyük katkılardan birini ise Texhibition fuarımız verecek. İhracat artışımıza doping etkisi yaratacağını öngördüğümüz fuarımız; yerli ve yabancı büyük hazır giyim üreticileri, uluslararası zincir mağaza, belli ürün gruplarında uzmanlaşmış mağazaların yöneticileri, online satış platformlarının yöneticileri, ithalatçı, toptancı firmalar, distribütörler, tasarımcılar gibi tekstil sektörüne geniş bir yelpazede hitap ediyor. Kardeş birliğimiz İstanbul Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliğimiz de Şubat ayında yine İstanbul Fuar Merkezinde IFCO Fuarını organize etti. İstanbul’da gerçekleştirdiğimiz bu entegre fuar çalışmaları İstanbul’u Türk tekstil ve hazırgiyim sektörlerinin moda merkezi yapma noktasında önemli bir rol oynayacak”. dedi.

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FUAR SEKTÖR TANITIMINA MAKSİMUM KATKIYI SAĞLAYACAK

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Fuarı değerlendiren Öksüz, “Fuarımıza dokuma kumaş, örme kumaş, denim kumaş, tekstil aksesuarcıları ve iplik ürün gruplarından 150’nin üstünde yerli üretici firmamız katılım gösterecek. Aynı zamanda dünyanın dört bir yanından binlerce ziyaretçinin katılımı bekleniyor. Tekstil sektörümüzün sürdürülebilir ihracat hedefleri doğrultusunda, küresel ölçekte Türkiye’nin ihracatta daha fazla pay alabilmesini teminen çalışmalarımıza tüm platformlarda devam ediyoruz. Bu kapsamda hayata geçireceğimiz Texhibition Fuarı sadece B2B’lerin yapıldığı bir alan değil aynı zamanda Türk tekstil sektörünün tanıtıldığı bütünsel bir proje olacak. Oluşturacağımız trend alanları, gerçekleştireceğimiz trend seminerleri ve sürdürülebilirlik panelleri; sektörümüzün gelecek projeksiyonuna ışık tutacak. Bu kapsamda tüm firmalarımızın istifade edeceği çok boyutlu bir projeyi hayata geçiriyor olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz.” dedi.

 

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#Hazırgiyim#Tekstil#Ekonomianasayfa

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