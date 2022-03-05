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Ukrayna'daki gazeteci ekibe ateş açıldı! Kan donduran anlar...

#RUSYA#Ukrayna#Gazeteci

Savaştaki gelişmeleri takip etmek için Ukrayna'da bulunan Sky News muhabirlerinin olduğu bir araç başkent Kiev'de Rus sabotajcıların hedefi oldu. Gazeteciler kendilerine yapılan saldırıyı araç içinden dakika dakika görüntüledi.

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İngiliz medya kuruluşu Sky News'den Stuart Ramsay ve ekibi, Kiev'deki bir kontrol noktasının yakınından geçerken Rus saldırganlar tarafından ateş altına alındı.

5 kişilik haber ekibi aracın içinde giderken önce küçük bir patlama sesi duydu. Gazeteciler lastiğin patladığını anlayınca kontrol noktasına yakın ıssız bir sokakta durmak zorunda kaldılar.

GAZETECİ OLDUKLARINI SÖYLEDİLER AMA İŞE YARAMADI

Araç durur durmaz, kurşunlar ön cama adeta yağmaya başladı. Ekip aracın içinde eğilerek canlarını kurtarmaya çalıştı. Haber ekibi saldırganlara gazeteci olduklarını haykırdılar, ancak karşı taraf ateş etmeyi kesmedi.

SIRTINDAN VURULDU

Muhabirler son çare olarak araçtan inip yakındaki bir fabrikanın duvarına saklanmaya çalıştı. Ancak içlerinden biri tam koşarken “Vuruldum!” diye bağırdı ve yüz üstü düştü. Sırtından vurulan kişi ekip lideri Ramsey'di.

Ukraynadaki gazeteci ekibe ateş açıldı Kan donduran anlar...


UKRAYNALILAR KURTARDI

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Arkadaşlarının yardımı ile fabrika duvarına koşan  ve bir depoya sığınan Ramsey ve diğerleri kısa bir süre sonra Ukraynalılar tarafından kurtarıldı. Şans eseri gazetecilerden hiçbiri hayatını kaybetmedi.

Sky News'den Dominique van Heerden ve Martin Vowles dahil tüm ekip şimdi güvende ve Birleşik Krallık'ta. Ekibin beşinci üyesi, yerel yapımcı Andrii Lytvynenko da ailesiyle birlikte Ukrayna'ya geri döndü.

ÖLÜMÜN ACI VERİP VERMEYECEĞİNİ MERAK ETTİM

Ramsay, Kiev'den yaklaşık 30 mil uzaklıktaki Bucha kasabasına doğru yola çıktığını ve sabotajcı bir Rus keşif ekibinin kendilerine ateş açtığını belirterek "Tam saldırı altındaydık. Aracın tamamına mermiler yağdı. Ön cam, koltuklar, direksiyon simidi ve gösterge paneli parçalandı. Hepsi çok profesyoneldi, ıskalamadılar, mermiler direk araca isabet etti." dedi.

Ukraynadaki gazeteci ekibe ateş açıldı Kan donduran anlar...

Kurtulduktan sonra herkesin hayatta olduğuna inanamadığını söyleyen Ramsey,"Dünyamız alt üst oldu. Ölümün acı verici olup olmayacağını merak ettiğimi hatırlıyorum." ifadelerini kullandı.

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BAŞBAKAN CESARETLERİNİ ÖVDÜ

Sky News gazetecilerinin saldırıya uğradığını duyururken İngiltere Başbakanı Boris Johnson savaş muhabirlerinin 'cesaretini' övdü ve geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

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#RUSYA#Ukrayna#Gazeteci

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