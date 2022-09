TEKNOFEST’e ziyaretçi akını

Haberin Devamı

Yerli üretimin ön plana çıktığı festivalde ilk okuldan yüksek lisansa çocuklar ve gençler, yarışmalarda geliştirdikleri teknoloji ürünleriyle mücadele ediyor. Festivali gezmeye gelen özellikle çocuk ve gençler teknoloji ürünlerini yakından görme şansı yakalarken, İHA, uçan otomobil gibi yeni nesil araçları simulasyonlarla kullandı.

‘BİR TAKOZ YETER’

TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı ve Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, “İktidar değişirse projelerde engellenme endişeniz var mı?” sorusuna şu yanıtı verdi: “Bu projelerle alakalı mevcut siyasi iktidarın da bir gevşemesi olacak olursa ciddi akamete uğrama riski, dünyadaki liderliğini kaybetme riski olmakla birlikte en ufak gevşeklik, farklı ajandalarla yapılmış eylemlerin her biri bu projeleri yok etmeye yeter. Arka tarafta Akıncı var, içinde on binlerce parçadan oluşan birçok bilgisayar, on binlerce elektronik bileşen var. 20 senelik birikimimizi ortaya koyduk. Uçak milyonlarca satır yazılımla oluşan zincir. Bir takoz yerleştirirsiniz Akıncı işlevsiz hale gelir. Aynı ‘Devrim’ otomobilinde olduğu gibi. Biz bunu geçmişte defaatle yaşadık. Bunun da taşlarının döşendiğini ben şimdiden görüyorum. Nasıl Cezeri uçan araba yaptığımızda alaya alınmaya kalkılıyor.

Haberin Devamı

‘BENZER TAŞLAR DÖŞENİYOR’

Sonra uçtuğu zaman dünya basınında gündem oluyor ve milletimiz sahip çıkıp gerektiği yerlere gerektiği cevabı veriyorsa bu projelerin hepsiyle alakalı da benzer taşların döşendiğini görüyoruz. Böyle bir endişemiz her zaman olacak. Bu bir mücadele. Zaten mücadeleyi değerli kılan da bu gibi engellerdir. Diğer türlü olmuş olsa medeniyetimiz mevcut yarışlarda bu kadar geri olmazdı.

Türkiye uzay çağında olurdu. Asıl mevzu teknolojiyi en ileri düzeyde üretemeyecek olursak, bağımsız olmamız mümkün değil. Hemen komşularımıza bakalım. En yakın komşumuzda neden devlet nişanı veriliyor? Yapılan iş kritik ki bu kadar sahip çıkılıyor? Yıllarca biz terörle mücadele ettik. Bu SİHA’ları dışarıdan almış olsaydık, bu başarıları elde edilecek miydi?”

Haberin Devamı

BAYRAKTAR HÜRKUŞ’LA UÇTU

Selçuk Bayraktar, festivalde yeni nesil temel eğitim uçağı Hürkuş’un pilot koltuğuna da oturdu. Hürkuş’un ilk uçuşunu da yapan test pilotu Murat Özpala ile birlikte uçan Bayraktar, ikinci pilotluğunda akrobatik gösterilere kokpitten tanık oldu. Uçuş ayrıca dünyada ilk kez bir uçak ve insansız bir hava aracının kol düzeninde kalkış ve uçuş yaptığı gösteri oldu. Uçağın idaresini bir süre de Selçuk Bayraktar aldı. Samsun semalarında süzülürken TEKNOFEST alanındaki kalabalığa da telsiz aracılığı ile seslendi. Bayraktar, “Tarihte ilk defa biri insanlı biri insansız iki uçakla uçuş gerçekleştirildi” ifadelerini kullandı. Samsun Çarşamba Havalimanı’ndaki gösteriyi alanı dolduran binlerce ziyaretçiden oluşan bir kalabalık izledi.