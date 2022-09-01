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İş dünyasından büyüme yorumu: Pozitif ayrıştık

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#Türkiye Ekonomisi#İş Dünyası#Nail Olpak
İş dünyasından büyüme yorumu: Pozitif ayrıştık
Oluşturulma Tarihi: Eylül 01, 2022 07:00

Türkiye ekonomisinin, yılın ikinci çeyreğinde yüzde 7.6’lık büyüme performansını değerlendiren iş dünyası temsilcileri, küresel anlamda resesyon ihtimalinin telaffuz edildiği bir süreçte Türkiye ekonomisinin pozitif ayrıştığına dikkat çekti.

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Açıklanan verileri istihdam, üretim ve ihracatın geleceği adına umut verici bulan iş dünyası temsilcileri şunları söyledi:

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, küresel anlamda resesyon ihtimalinin telaffuz edildiği bir süreçte Türkiye ekonomisinin ikinci çeyrekte yüzde 7.6’lık büyüyerek pozitif ayrıştığını belirterek, “Açıklanan bu olumlu veri, son iki çeyrekte küresel anlamda ivme kaybına rağmen 2022 yıllık büyüme hedefi olan yüzde 5’lik büyümenin yakalanabileceğini, hatta bu hedefin üzerine çıkabileceğimizi gösteriyor” dedi.

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Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Mahmut Asmalı, küresel ekonominin henüz pandemi şokunu atlatamadan Rusya-Ukrayna Savaşı’yla ciddi bir sarsıntı yaşadığı yılın ikinci çeyreğinde, Türkiye ekonomisindeki büyümeyi değerli bulduklarını belirterek, “Yılın üçüncü çeyreğinde nispi bir yavaşlama gözlenen ekonomik aktivite, ekonomi yönetimi tarafından alınan son tedbirlerle birlikte ivme kazanmaktadır. Bu bağlamda Türkiye ekonomisinde pozitif büyüme sürecinin önümüzdeki dönemde de süreceğini tahmin ediyoruz” açıklamasında bulundu.

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İstanbul Sanayi Odası (İSO) Başkanı Erdal Bahçıvan, “Türkiye 2022 yılının ikinci yarısında yüzde 7.6 büyüyerek; yüksek büyüme odaklı hedefine uyumlu şekilde bir büyüme skoru elde etmiştir. Böylece ekonomi yılın ilk yarısı boyunca güçlü
büyüme performansını korumuştur. Bu verilere bakarak sanayi sektörümüzün büyüme içindeki payını koruduğunu, sanayinin büyümeye değerli katkısını sürdürmekle birlikte, bir durağanlaşmanın da hafiften kendini göstermekte olduğunu söylememiz gerekiyor” dedi.

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UMUT VERİCİ

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, “Küresel ekonominin yavaşladığı bir süreçte Türkiye ekonomisinin yılın ikinci çeyreğinde elde ettiği yüzde 7.6’lık büyüme istihdam, üretim ve ihracatımızın geleceği adına umut vericidir. Bizi memnun eden asıl husus en yakın ticaret partnerimiz Avrupa’da işlerin durgunlaştığı bir dönemde dahi ekonomik büyümemizin yatırım ve ihracat kalemleri tarafından desteklenmesidir” değerlendirmesini yaptı.

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Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir, “Sanayinin ihracata katkısıyla yüksek büyüme rakamlarına ulaşmaya devam ediyoruz. Büyümenin topluma yansıması da oldukça önemlidir. Burada büyümenin kalitesi ön plana çıkmakta. Yılın ikinci yarısında özellikle küresel bazda gelişmelere bağlı olarak büyümede bir ivme kaybı göreceğiz lakin yılın geri kalan kısmında da ülkemizin pozitif büyüme rakamları elde edeceğini düşünüyorum” diye konuştu.

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Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran ise şunları söyledi: “Pandemi, tedarik zincirlerinin bozulması, savaş, enerji sorunları gibi küresel ekonomiyi etkileyen şartlara rağmen bu veriler, ekonominin zorluklara karşı direncini ve reel sektörünün dinamizmini göstermesi açısından önemlidir. Önümüzdeki süreçte enflasyonu düşürerek büyümeyi kalıcı ve sürdürülebilir hale getirerek toplumsal refahı sağlayabiliriz.”

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TİM Başkanı Mustafa Gültepe, tüm dünyada üretim kesintilerinin yaşandığı bir dönemde Türkiye’nin üretimi ve ihracatı aksatmayarak dünyada güvenilir liman olarak öne çıktığını söyledi. İhracatın büyümeye katkısının güçlü bir şekilde devam ettiğini belirten Gültepe, “Türkiye İhracatçılar Meclisi olarak yeni dönemde misyonumuz daha fazla ihracatçı, daha yüksek katma değer ve daha çok ihracat gerçekleştirmek ve Türkiye’nin büyümesine, kalkınmasına katkı vermek olacaktır” dedi.

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#Türkiye Ekonomisi#İş Dünyası#Nail Olpak

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