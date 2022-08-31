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Son dakika... İkinci çeyrek büyüme rakamları açıklandı

Güncelleme Tarihi:

#Büyüme#Ekonomi#Türkiye
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 31, 2022 09:59

Türkiye İstatistik Kurumu, yılın ikinci çeyreğine ilişkin büyüme rakamlarını açıkladı. Türkiye ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde yüzde 7,6 oranında büyüme kaydetti. Açıklanan büyüme rakamları ile ilgili olarak Bakan Nebati, "Ekonomimiz yılın ikinci çeyreğinde yıllık bazda reel olarak ilk çeyrekteki kuvvetli büyüme performansımızın da üzerinde yüzde 7,6 büyümüştür. Böylece Türkiye, verisi açıklanan OECD ve G20 ülkeleri içerisinde yılın ikinci çeyreğinde en yüksek büyüme kaydeden ikinci ülke olmuştur" şeklinde değerlendirirken; Bakan Muş ise, "İhracat, büyümeye 3,87 puan katkı vermiş, büyümenin yarısı mal ve hizmet ihracatından kaynaklanmıştır. Net mal ve hizmet ihracatının büyümeye katkısı ise 2,7 puan olmuştur" dedi.

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GSYH 2022 yılı ikinci çeyrek ilk tahmini; zincirlenmiş hacim endeksi olarak, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %7,6 arttı.

FİNANS VE SİGORTA FAALİYETLERİ 2022 YILI İKİNCİ ÇEYREĞİNDE %26,6 ARTTI

GSYH'yi oluşturan faaliyetler incelendiğinde; 2022 yılı ikinci çeyreğinde bir önceki yıla göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak; finans ve sigorta faaliyetleri %26,6, hizmet faaliyetleri %18,1, mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetleri %11,0, sanayi %7,8, bilgi ve iletişim faaliyetleri %5,3, gayrimenkul faaliyetleri %4,1, diğer hizmet faaliyetleri %1,9 ve kamu yönetimi, eğitim, insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri %1,7 arttı. Tarım, ormancılık ve balıkçılık %2,9 ile inşaat sektörü ise %10,9 azaldı.

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Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, bir önceki çeyreğe göre %2,1 arttı. Takvim etkisinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, 2022 yılı ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %7,3 arttı.

Son dakika... İkinci çeyrek büyüme rakamları açıklandı

YERLEŞİK HANEHALKLARININ TÜKETİM HARCAMALARI 2022 YILI İKİNCİ ÇEYREĞİNDE %22,5 ARTTI

Yerleşik hanehalklarının tüketim harcamaları, 2022 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak %22,5 arttı. Devletin nihai tüketim harcamaları %2,3, gayrisafi sabit sermaye oluşumu %4,7 arttı.

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MAL VE HİZMET İHRACATI 2022 YILI İKİNCİ ÇEYREĞİNDE %16,4, İTHALATI İSE %5,8 ARTTI

Mal ve hizmet ihracatı, 2022 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak %16,4, ithalatı ise %5,8 arttı.

Son dakika... İkinci çeyrek büyüme rakamları açıklandı

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İŞGÜCÜ ÖDEMELERİ 2022 YILI İKİNCİ ÇEYREĞİNDE %66,4 ARTTI

İşgücü ödemeleri, 2022 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %66,4, net işletme artığı/karma gelir ise %134,7 arttı.

Son dakika... İkinci çeyrek büyüme rakamları açıklandı


İŞGÜCÜ ÖDEMELERİNİN GAYRİSAFİ KATMA DEĞER İÇERİSİNDEKİ PAYI %25,4 OLDU

İşgücü ödemelerinin cari fiyatlarla Gayrisafi Katma Değer içerisindeki payı geçen yılın ikinci çeyreğinde %32,6 iken bu oran 2022 yılında %25,4 oldu. Net işletme artığı/karma gelirin payı ise %49,2 iken %54,0 oldu.
Son dakika... İkinci çeyrek büyüme rakamları açıklandı

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#Büyüme#Ekonomi#Türkiye

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