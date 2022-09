Hoş geldin Orient Ekspres

Haberin Devamı

Orient Ekspresi’ni işleten Venice Simplon Orient Express Şirketi Genel Müdürü Pascal Deyrolle, trenin 2022 yılı seyahatini organize etmek için geçen mayıs ayında Türkiye’ye gelmiş ve TCDD Taşımacılık Genel Müdürü Hasan Pezük’ü ziyaret etmişti. Fransız şirket ile TCDD arasında imzalanan özel bir protokolle, Orient Ekspresi 27 Ağustos günü bir kez daha İstanbul yolculuğuna çıktı.

SON DURAK İSTANBUL

Paris’ten hareket eden yolcular Budapeşte, Bükreş, Varna ve Edirne’yi ziyaret etti. Trenin son durağı ise İstanbul oldu. Bakırköy Tren Garı’na dün saat 15.30’da gelen Orient Ekspresi’nin yolcuları geleneksel kıyafetler ve ikramlarla karşılandı. Karşılama ekibinin başında da, seferi düzenleyen şirketin Fransız müdürü Pascal Deyrolle vardı. Trenin 9 yataklı vagonu, 2 salon vagonu, 1 bar vagonu, 3 restoran vagonu ve 1 servis vagonu olmak üzere toplam 16 vagonunda 54 yolcusu vardı. Yolculardan 20’si konaklamak için Pera Palace Oteli’ni tercih etti. Diğer yolcular ise farklı otellerde konaklamayı seçti.





Venice-Simplon Orient Express 2 Eylül’de ülkemizden çıkış yapacak ve Bükreş, Budapeşte, Viyana üzerinden Paris’e ulaşacak. Paris’ten Venice Simplon Orient Express treni ile İstanbul’a gelen yolcular dönüşlerini uçak ile yapacak, Paris’e dönüş seyahatine ise İstanbul’a uçakla gelen yeni yolcular katılacak.

58 SAATLİK YOLCULUK

Dünyanın en tanınan trenlerinden biri olan Orient Ekspres (Doğu Ekspresi) ilk seferini Paris-İstanbul arasında 1883 yılında yaptı. Birinci Dünya Savaşı sırasında tren seferleri yapılamadı. 1919’da yeniden seferlerine başlayan Orient Ekspresi’nin güzergâhından I. Dünya Savaşı’nın mağlupları olan Almanya ve Avusturya’nın istasyonları çıkartıldı. Böylece Orient Ekspresi, orijinal güzergâhı olan Paris-Münih-Viyana-Budapeşte-Bükreş-İstanbul yerine Paris-Lozan-Milano-Venedik-Belgrad-Sofya güzergâhı üzerinden 58 saatte İstanbul’a ulaşmaya başladı. Orient Ekspresi son düzenli seferini 27 Mayıs 1977’de yaptı.

KİTAPLARA İLHAM OLDU

Orient Ekspresi’nin ilk yolcuları arasında The Times Gazetesi muhabiri, romancı ve seyyah Edmond About da vardı. Edmond About bu gezi ile ilgili hatıralarını 1884 yılında ‘De Ponteise à Stamboul’ isimli kitabında yayınladı. Orient Ekspres bunun haricinde birçok kitap ve filme de konu oldu. En bilineni Agatha Christie’nin 1934’te Pera Palace Hotel’de yazdığı ‘Doğu Ekspresi’nde Cinayet’in yanı sıra, Amerikalı oyun yazarı John Dos Passos’un ‘Orient Express’ isimli kitabı, Amerikalı romancı Graham Greene’nin ‘Stamboul Train’ isimli romanıydı. Ayrıca Agatha Christie’nin ‘Doğu Ekspresi’nde Cinayet’ kitabı aynı adla ABD sinemalarında seyircilerin beğenisine sunuldu.





Dönemin en lüks treni, kralları, asilzadeleri, diplomatları, siyasetçileri, edebiyatçıları, casusları, hatta hayali kahramanları kıtalararası gezdirdi. Bulgar Kralı Ferdinand, Fransız Cumhurbaşkanı Paul Dechanel, Belçika Kralı 2. Leopold, romancı Agatha Christie, casus Mata Hari ve Arabistanlı Lawrence bu ünlülerden bazılarıydı. Orient Ekspresi’nin yolcuları zengin ve önemli insanlardı. Trende lüks içerisinde yolculuk ediliyordu. Dolayısıyla son durak olan İstanbul’da konforlu bir yerde kalmalıydılar. Bu sebeple ünlü Pera Palace Hotel inşa edildi.