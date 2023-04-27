TEKNOFEST Atatürk Havalimanı'nda başlıyor

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Dünyanın en büyük, Türkiye'nin ilk ve tek havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST 2023 bugün başladı. 1 Mayıs'a kadar devam edecek ve daha önce milyonlarca ziyaretçiyi ağırlayan festival kapılarını 7'nci kez İstanbul'da açmış oldu. Yağmurlu havaya rağmen, vatandaşlar aldırış etmeden festival alanına geldi. Alana kendi araçlarıyla gelmek isteyenler de havalimanı girişinde uzun kuyruklar oluşturdu. Açılış törenine saat 15.00'te Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank katılacağı festivalde, Kızılelma, Bayraktar Akıncı, Bayraktar TB3, Bayraktar TB2, Cezeri, Hürjet, Altay tankı ilgi odağı oldu.

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YAĞMURA RAĞMEN TEKNOFEST'İN YOLUNU TUTTULAR

TEKNOFEST'e Tamer ve Sevil Uzan çifti çocuklarıyla beraber Kocaeli'nden geldi. Sevil Uzan, "Geçen sene oğlumuza söz vermiştik. Bu yağmura rağmen sözümüzü yerine getirdik. Kesinlikle çok güzel" dedi. Tamer Uzan da "Milli muharip uçağını merak ediyoruz. Kızılelma'yı merak ediyoruz. Onları göremedik. İnşallah yakından göreceğiz. Gurur duyduğumuz teknolojileri yakından görmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

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Lise öğrencisi Salih Özoğlu da "Buraya devletimizin büyük adamlarının yaptığı çalışmaları görmek için geldik. Burada en çok askeri olan teknolojileri görmek istiyorduk. Öyle de oldu. Kargo uçağından çıktık, Altay Tankı'nı gördük. Biz yağmurlu havalarda gezmeye alışkınız, bizim için sorun olmuyor" diye konuştu.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde düzenlenen TEKNOFEST, 5 gün boyunca teknoloji yarışmaları, hava gösterileri, konserler gibi birçok faaliyete ev sahipliği yapacak.