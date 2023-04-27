Bayraktar Kemankeş ilk kez sergileniyor

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Savunma sanayinde yüzde 80 yerliliğe ulaşan Türkiye dışa bağımlılığı azaltıp savunma sanayi ürünlerinin ihracatına başladı. Başarı ve azimle gerçekleşen projelerde ortaya çıkan ürünler dünya çapında ses getiriyor.

BAYRAKTAR KEMANKEŞ İLK KEZ TEKNOFEST İSTANBUL’DA

Stratejik hedeflere karşı kullanılmak üzere Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen mini akıllı seyir füzesi Bayraktar KEMANKEŞ, 27 Nisan – 1 Mayıs tarihleri arasında Atatürk Havalimanı’nda TEKNOFEST 2023 kapsamında ilk kez halka açık bir şekilde sergileniyor. Bayraktar KEMANKEŞ, adını; attığı okla en zorlu şartta dahi hedefi tam isabetle vuran tarihimizdeki okçulardan alıyor.

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MUHARABE SAHASINDA DENGELERİ DEĞİŞTİRECEK

Bayraktar KEMANKEŞ, Baykar’ın milli ve özgün olarak geliştirdiği Bayraktar AKINCI TİHA, Bayraktar TB2 SİHA ve Bayraktar TB3 SİHA’ya entegre edilerek görev yapabilecek. Yaklaşık 1 saat havada mini akıllı seyir füzesi, sahip olduğu jet motoru sayesinde süratle yol alarak düşman hattı gerisindeki en riskli hedeflere karşı etkinlik gösterebilecek. 200+ kilometre görev menzili olan Bayraktar Kemankeş, 50 kilometre haberleşme menzilene sahip. Ayrıca yapay zekâ destekli oto pilot sistemi ile otonom uçuş gerçekleştirip stratejik hedefleri yüksek hassasiyetle etkisiz hale getirerek muharebe sahasında dengeleri değiştirecek.

BAYKAR 2023’E İHRACATLA BAŞLADI

Baykar, rekabete dayalı bir süreç sonucunda Amerika, Avrupa ve Çinli rakiplerini geride bırakarak Kuveyt Savunma Bakanlığı ile imzaladığı anlaşmayla birlikte 2023 yılına 370 milyon dolarlık Bayraktar TB2 için yapılan ihracat sözleşmesiyle başladı.

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İHRACAT REKORU

Başlangıçtan bugüne tüm projelerini öz kaynakları ile yürüten Baykar, 2003 yılında İHA Ar-Ge sürecinin başlangıcından itibaren tüm gelirlerinin %75'ini ihracattan elde etti. 2021'de Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre savunma ve havacılık sektörünün ihracat lideri oldu. 2022’de imzalanan sözleşmelerde ihracat oranı %99.3 olan Baykar, 1.18 milyar dolarlık ihracat yaptı. Savunma ve havacılık sektörünün en çok ihracat gerçekleştiren firması olan Baykar’ın 2022 cirosu 1.4 milyar dolara ulaştı. Bayraktar TB2 SİHA için şu ana kadar 28 ülkeyle, Bayraktar AKINCI TİHA için ise 6 ülkeyle ihracat anlaşması imzalandı.

Türkiye'nin hava, kara ve denizdeki savunma sanayi başarısına bir yenisi daha eklendi. Baykar Teknoloji CEO'su Haluk Bayraktar, Kemankeş'in Teknofest 2023'te sergilendiğini açıkladı.

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#TEKNOFEST2023 🚀



Dünyanın en büyük teknoloji festivali #SenGELECEKSİNdiye tüm heyecanıyla devam ediyor! 🤩🚀



Açılış Seremonimiz hava muhalefeti nedeniyle YARIN gerçekleşecek.



📍 İstanbul Atatürk Havalimanı

🗓 28 Nisan

⏰ 11.45 Açılış Seremonisi pic.twitter.com/nxF266yqLL — TEKNOFEST (@teknofest) April 27, 2023

Bayraktar Twitter'da yaptığı açıklamada "Kemankeş mini akıllı seyir füzesi ilk kez Teknofest 2023'te sergileniyor. Jet motorundan, stabilize kamera sistemine, yapay zeka yazılımlarından sistem tasarımına tümüyle milli ve özgün. 200 km+ operasyonel menzili, 0.7 Mach dalış sürati, 30 kg ağırlık" ifadelerini kullandı.

SELÇUK BAYRAKTAR: TÜM MİLLETİMİZİ TEKNOFEST'E BEKLİYORUM

Baykar Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk BAYRAKTAR, Teknofest için organizasyonların olduğunu söyledi. Bayraktar "Bu yıl 8 hava aracımız var. Hepsi ayrı ayrı gösteri yapacak. Kızılelma Akıncı ile kol uçuşu yapacak. Bunlar yarın olacak. Tüm milletimizi ülkemizin geliştirdiği yüksek teknoloji görmeye, Teknofest Havalimanına bekliyorum" dedi.