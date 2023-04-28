Bakan Varank'tan Kılıçdaroğlu'na Atatürk Havalimanı tepkisi: Peşkeş çekilmesine müsaade etmeyeceğiz

Haberin Devamı

Bakan Varank'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

Dünyanın bir numaralı festivali Teknofest'te sizlerle bir arada olmaktan büyük memnuniyet duyuyorum. Ülkesine aşık gençlerimizin 2018'de yaktığı ateş kısa sürede Azerbaycan'a kadar ulaştı. İnşallah bu ateşi daha da uzaklara taşıyacağız.

"ELEKTRİKLİ ARAÇ YARIŞLARINA BEN DE TOGG İLE KATILDIM"

Teknofest yarışmalarını yurdumuzun dört bir yanında gerçekleştirmeye özen gösteriyoruz. Yarışmacılarımızın heyecanını siz gençlerimizle birlikte yaşamaktan büyük keyif aldık. Projeleri yerinde izleyerek sizlerin heyecanına ortak olduk. Teknofest elektrikli araç yarışlarına ben de Togg'la katıldım.



Baktım ki gençlerimiz de bunu bekliyormuş, anahtarına yarışmak isteyenler, bırak park edelim diyenlerden anladım ki gençler Togg'u çok sevmiş. Teknofest yarışmalarına katılım her geçen yıl artıyor. 41 ana 102 alt kategoride düzenlediğimiz yarışmalara 332 bin takım ve 1 milyondan fazla yarışmacı başvurdu. 6 senede 50 katlık bir artıştan bahsediyoruz.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın Selçuk Bayraktar: TEKNOFEST Sessiz devrimin adı oldu Haberi görüntüle

"13 MİLYON LİRALIK ÖDÜL VERECEĞİZ"



Gençlerimiz sağlıktan eğitime, tarımdan biyoteknolojiye, dikey inişli robottan karma sürü robotlara birçok alanda yarıştılar, önemli işlere imza attılar. Bu sene ön eleme aşamasını geçen gençlere 30 milyonun üzerinde malzeme desteği sağladık. Ödül almaya hak kazanan takımlara 13 milyon liralık ödülü vereceğiz.

Rakamlardan da anlaşılacağı üzere Teknofest rekorlarla devam ediyor. Gençlerimizin verdikleri emekleri görünce geleceğe dair biz de çok farklı bir umutla bakabiliyoruz. Bu etkinlik sayesinde gençlerin potansiyelini keşfediyoruz. Biz gençlerimizi desteklemeye devam edeceğiz. Gençlerimizi inşallah geleceğe çok farklı umutlarla taşımış olacağız. Eğer biz Teknofest sayesinde bir arkadaşımızın bile kabiliyetinin gelişmesine yardımcı olabiliyorsak o bizim için en önemli payedir, rütbedir. Hayal nedir, umut nedir, gelecek nedir. Bunların cevabını bulmak için sizlerle birlikte Teknofest'teyiz.

Haberin Devamı

"KENDİNE İNANAN SAPASAĞLAM BİR GENÇLİK KARŞIMIZDA"

Hayallerinizi gerçekleştirmek için her türlü imkanı sizlere sunmak için sizlerle buradayız. Atalarımız hiçbir zaman hayallerinden vazgeçmediler, onların hayallerinin karşısında kimse duramadı ve onlar başardılar. Bayrağı taşıma sırası siz değerli gençlerde. Şu tabloya bir bakın, Türkiye'nin yarını, geleceği işte burada. Türkiye Yüzyılı'nı inşa edecek Teknofest kuşağı burada. İşte Teknofest kuşağı, hayal eden, umut eden, kendine inanan sapasağlam bir gençlik karşımızda.

Dünya artık yeni bir döneme giriyor. Önümüzdeki dönem pek çok değişikliğe gebe. Biz eskiden olduğu gibi dünyanın gelmiş geçmiş en adil cihan devletini mi hedefleyeceğiz, yoksa onun bunun kuyruğuna takılan küçük ülke mi olacak? Biz Cumhurbaşkanımız liderliğinde Türkiye'yi dünyanın ilk 10 ülkesi arasına sokmak için elimizden geleni yapıyoruz. Bu güzel vatanımızı her bir adımla ileriye taşımak için gece gündüz demeden çalışmaya devam ediyoruz.

Haberin Devamı

"TÜRKİYE'NİN ÜRETTİĞİ TEKNOLOJİLER BİZİM İÇİN GURUR KAYNAĞI"

Bizimle dalga geçenler oldu, gülenler oldu. Biz hayallerimizden asla vazgeçmedik. Gelecek dünyasında Türkiye'yi muasır medeniyetler seviyesine çıkarmak için önce kendimize sonra milletimize inandık. Devrim otomobilinin önüne engel koyanlara inat devrin otomobili Togg yolların tozunu attırıyor. Kendi savaş gemimizi üreteceğiz dedik, TCG Anadolu'yu kahraman ordumuza teslim ettik. Kendi uydumuzu İMECE'yi uzaydaki gözümüz olmak üzere uzaya fırlattık. Bugün artık milyar dolar değerlemeye ulaşan şirket ve girişimcilerimiz var. Türkiye'nin ürettiği teknolojiler, ürünler hepsi bizim için gurur kaynağı. Geldiğimiz noktayı yeterli görmüyoruz, Türkiye olarak asla yerimizde sayamayız.

Haberin Devamı

"ATATÜRK HAVALİMANI'NIN ABD'Lİ ŞİRKETLERE PEŞKEŞ ÇEKECEĞİNİ İLAN ETTİ"

Sizler kendinizi ne kadar geliştirirseniz ne kadar çaba gösterirseniz bu ülke o kadar daha fazla ileriye gider. Sizlerin yenilikçi fikirleri, üretkenliği ülkemizin teknolojik alanda öncü ülkeler arasında yer almamızı sağlayacağız. Bir cumhurbaşkanı adayı Atatürk Havalimanı'nın ABD'li şirketlere peşkeş çekeceğini ilan etti. Burayı ABD'li şirketlerin uzay ve havacılık merkezi yapacaklarmış. Burada dünyanın en büyük havacılık festivali yapılıyor, İngiliz, Alman, Fransız değil Türk gençleri yarışıyor. Bu beyefendi sizi görmüyor ve duymuyor. Sizi görmeyenlere biz buradan selam yollayalım. Biz buradan Türkiye'nin en büyük selfielerinden birini çekip yayınlayalım mı? Biz Allah'ın izniyle yerli ve milli kabiliyetlerimizin başka ülkelere peşkeş çekilmesine asla müsaade etmeyeceğiz. Baykar'a dokunacağız diyenlere karşı Selçuk Bayraktar'ın yanında durmaya var mısınız? Onun yanında sürekli duracağınıza söz veriyor musunuz?