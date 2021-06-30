Tekne turizmi canlandı! Tatil yapacak yer kalmadı

Covid-19 pandemisiyle birlikte alışkanlıklar değişmeye başladı. Tam kapanma, kısıtlamalar, yasaklar derken 1 Temmuz itibariyle normalleşme başlıyor.

Tatil anlayışında da alışılmışın dışında organizasyonlar gerçekleşmeye başladı. Kalabalık ortamlardan uzak durmak isteyenler bütçelerine göre tekne kiralamaya başladı.



İster açık denizde, ister Marmaris, Datça, Bodrum, Fethiye’de koylarda tatilini geçirmek isteyenler günlük, haftalık, aylık olarak tekne kiralaması yapabiliyor.



TEKNEDE MALİYETLER DEĞİŞKENLİK GÖSTERİYOR



Teknede tatil yapmak için maliyetlere de katlanmak gerekiyor. Teknenin ücreti, yiyecek-içecek giderleri, ekstra gidilmek istenen koylar için yakıt ücreti tekneyi kiralayandan alınıyor.





Evrim Gültekin – HKA Neta Yatçılık Genel Koordinatörü



Koronavirüs nedeniyle geçtiğimiz yıl yoğunluk oluştuğunu açıklayan HKA Neta Yatçılık Genel Koordinatörü Evrim Gültekin “Pandemiden dolayı geçen yıl ‘Acaba teknelerimiz turlara çıkar mı’ diye panikledik ancak turlarımızı gerçekleştirdik. Otele gitmeyip, tekne ile tatil yapmak isteyen bir kitle oluştu. Ancak bazı sorunları da beraberinde getirdi” açıklamasında bulundu.



BEKLENTİLER SORUN YARATTI



Otel turizmine alışanların tekne turizminde zorluk çektiğini belirten Gültekin “Tekne ile otel turizmi arasında fark var. Tekne turizmine alışmayan insanlar için zorluk oluşabiliyor. Aslında tekne ile daha rahat ve ferah bir tatil gerçekleştiriliyor. Covid-19 döneminde denizlerde, koylarda bulunmak izole olmanızı sağlıyor ve kaliteli bir tatil yaşıyorsunuz” dedi.







HAFTALIK 70 BİN LİRA



24 metre uzunluğunda lüks gulet ile Göcek koylarında 8 kişilik bir haftalık tatilin toplam bedeli 70 bin lira tutuyor. Kişi başına bölündüğünde günlük 1250 liraya denk geliyor. Teknede yeme-içme misafirler tarafından karşılanıyor. Bu da misafirin alışkanlığına göre market alışverişini ortaya çıkarıyor.



REZERVASYONLAR DOLU



Gültekin “Şu anda rezervasyonlarımız Eylül ortasına kadar dolu. 5 teknemiz var. Tekne tatilini iyi bilenler Mart-Nisan gibi rezervasyonlarını yaptırıyor. Son ana kalanlar ise kötü teknelerle tatil yapmak zorunda kalıyor ve bu da tekne turizmini baltalıyor. Teknelere mutlaka bakım yaptırılmalı. Bakımla birlikte kondisyonu yüksek olan teknede oldukça rahat tatil geçiriliyor. Ankara firmasıyız ve Ankaralıların tekne turizmine büyük talepleri oluşuyor” dedi.



Şemsettin Demir - Tur Şirketi Sahibi



Teknelere yönelik talepler zayıf seyrediyor. Normalde yat turizmi beyaz turistlere hizmet verirdi. Koronavirüsle birlikte popüler olmaya başladı. İnsanlar yat turizmini tam olarak bilmediği için fiyatları yüksek buluyor. Yazan fiyatları tek kişi ödeyecek sanıyor. Aslında yazan fiyatları tekneye gelecek kişi sayısına bölünerek ödendiğinde daha uyguna geliyor. Total rakam insanları tekne turizminden uzaklaştırıyor.







GÜNLÜK 8000 LİRA



6 kişilik bir tekneye sahip olan Şemsettin Demir, teknesinin günlük kirasının 8000 lira olduğunu kişi başına bölündüğünde ise 1333 liraya denk geldiğini belirtti ve “Türkiye’de turizmi kalkındırmak için KDV yüzde 1’e düşürüldü. Tekne turizminde ise böyle bir durum yok ve yüzde 18 KDV uygulanıyor. Bu da vatandaşa ek yük getiriyor. Tekne turizmi için de KDV indirimi istiyoruz” dedi.



TEKNEDE HARCAMA NASIL OLUYOR?



Demir herkesin farklı ihtiyaçları olduğunu, 1000 lira ile teknede tatil yapabilen varken günde 2000 liralık harcama yapanların da olduğunu söyledi. Demir “Siz ne istiyorsanız alın gelin, onu yapalım diyoruz. Market alışverişi kişiden kişiye göre farklılık gösterebiliyor. Ben 1000 liralık alışveriş yaparım, siz 2000 liralık. İhtiyaçlara göre market gideri farklılaşabiliyor” açıklamasında bulundu.



REZERVASYONLAR ÇOK DÜŞÜK



Temmuz ayında sadece 1 hafta doluluğu olduğunu belirten Demir “Diğer haftaları doldurmaya çalışıyorum. Vatandaşlar fiyat sorup uygun olanını almak istiyorlar” dedi.

Ergun Dündar – Tekne ve Acente Sahibi



Kaş bölgesinde 4 tekne ile faaliyet gösteren Ergun Dündar rezervasyonlarının tamamen dolu olduğunu söyledi. Dündar “Tekneler şu anda full dolu olarak çalışıyor. Koronavirüs nedeniyle kapasitelerimizi yüzde 70 civarında tutuyoruz. Günlük, haftalık, charter teknelerin hepsi dolu. Rezervasyonlar kapatıldı” dedi.



200 KİŞİLİK YER AÇSAM DOLAR



İnsanların kısıtlamalardan bunaldığını belirten Dündar “Kalabalık olmasın diye kapasitelerimizi düşük tutuyoruz. Ancak buna rağmen full dolu çalışıyoruz. 200 kişilik tekne yeri açsam bugün dolar. Villalarda da yoğunluk var. Rus turistlerin de gelmesiyle birlikte boş yer bulmak zorlaşacak. Kaş, Kalkan, Demre koylarında bugüne kadar görülmeyen süper lüks tekneler gelmeye başladı. Bu bölgelerin daha bakir olmasından dolayı tercihler buralara doğru kayıyor. Bodrum, Göcek koylarından kaçışlar Kaş bölgesine gerçekleşiyor” açıklamasını yaptı.



30 BİN LİRADAN BAŞLIYOR



Dündar, 6 kişilik bir aile için haftalık tekne tatilinin 30 bin liradan başladığını söyledi. Dündar sözlerine şöyle devam etti:



30 bin liradan başlayıp 100-150 bin liraya kadar haftalık tatil planlıyoruz. Yeme-içme hariç olduğu gibi dahil olanları da oluyor. Günübirlik teknelerde de yoğunluk oldukça yüksek. Kaş bölgesindeki tekneler az kişiyle seyre çıkıyor. İnsanlar toplu turlarda rahatsız olmasın diye düşük kapasite oluyor ama bu da fiyatları yüzde 30 oranında artırıyor. Kaş bölgesi popülerliğini artırmaya başladı.

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