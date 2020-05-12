Koronavirüs endişesi yat turizmine talebi arttırdı.. Tatilcilerin gözdesi tekne

Yeni dönemde, kitlesel turizmin popülaritesini yitireceğini, artık daha bireysel ve izole turizm şekillerinin revaçta olduğunu aktaran Yusuf Öztürk, Türkiye turizm gelirlerinin yüzde 20’sini oluşturan deniz turizminden de daha fazla gelir elde edilebileceğini söyledi.

“İnsanların butik otellere, yat turizmine, mavi yolculuka taleplerinde ciddi bir artış gözlemliyoruz. Ege ve Akdeniz kıyılarında Mavi Yolculuk yeniden doğacak. Bunu önemli bir gelir kapısına dönüştürebiliriz” ifadesini kullanan Öztürk, yat turizminde kapasite ve hijyen koşullarının belirleneceğini, 1 Haziran itibarıyla ‘Vira bismillah’ diyeceklerini aktardı.

KORUNAKLI

Son dönemde tekne tatilinin ön plana çıktığını vurgulayan online tekne kiralama sitesi viravira.co’nun kurucu ortağı ve CEO’su Baran Yıldırım, “Yapmış olduğumuz anket ve gelen müşteri talepleri sonucunda salgın yüzünden kullanıcıların klasik tatil alternatifleri yerine, daha korunaklı ve az kişinin bulunduğu tekne ya da müstakil konutları tercih etme ihtimalinin arttığını gördük.Yeni nesil tatil anlayışında en önemli etken tanımadığınız kişilerden uzak olabilmek. Tekne müşterilere işte tam da bu imkânı sunuyor. 2-30 kişilik teknelerde kaptanlı-kaptansız, mürettebatlı-mürettebatsız kiralama yapma imkânları var. Her tekne kiralama öncesinde detaylı bir temizlikten geçiriliyor. Tur sırasında da hijyen kurallarına azami özen gösteriliyor, düzenli temizlik yapılıyor” dedi.

Sezondan umutlu olduğunu belirten Yıldırım sözlerine şöyle devam etti: “Yat turizmine olan talebin artacağını öngörüyoruz. Yurtdışı seyahatlerdeki sınırlamaların uzaması durumunda daha önceden yurtdışı tatili tercih eden kesimin de yat turizmine yönelebileceğini düşünüyoruz.”