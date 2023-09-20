Tek tek hesapladık... İşte memurların olası zamlı maaşları

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Ankara'da yaptığı açıklamada memur maaşlarına yönelik olarak yapılacak zamma ilişkin konuştu. Bakan Işıkhan, memurlara yüzde 50 civarında zam yapılacağını belirtirken en düşük memur maaşının ise 33 bin lira seviyelerine ulaşacağını söyledi.

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MAAŞLAR NASIL HESAPLANIYOR?

Memur maaşları toplu sözleşme, enflasyon farkı ve refah payının katılmasıyla artış yaşıyor.

Temmuz ve Ağustos ayına ilişkin enflasyon rakamları açıklandı ve kümülatif olarak iki ayın toplam artış oranı yüzde 19,44 oldu. Geriye kalan Eylül, Ekim, Kasım, Aralık enflasyon rakamlarının belli olmasının ardından memur maaşlarına yapılacak zam da netleşecek.

İŞTE MEMURLARIN ALACAKLARI OLASI ZAMLI MAAŞLAR

