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Piyasalar Fed'in faiz kararına odaklandı

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#Fed#Piyasa#Faiz
Piyasalar Fedin faiz kararına odaklandı
Burak TAŞÇI
Oluşturulma Tarihi: Eylül 20, 2023 07:41

Küresel piyasalar Fed'in vereceği faiz kararına odaklandı. Analistler Fed'den faiz değişikliği beklemezken Fed Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı açıklamalar büyük önem arz ediyor.

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Piyasalara yön veren karar bugün saat 21:00'da belli olacak. ABD Merkez Bankası Fed, faiz kararını bugün açıklıyor.

Yüksek enflasyonla mücadele eden ABD Merkez Bankası enflasyonu düşürmek için faiz enstrümanını kullanmaya devam ediyor. Faiz ile enflasyonu düşürme mücadelesinde şu ana kadar başarılı olamayan Fed enflasyonun daha hızlı yükselmesinin önüne geçti.

ABD'de açıklanan son enflasyon rakamı yıllık yüzde 3,7 oldu. Beklentiler yüzde 3,6'yken bir önceki ayın enflasyon verisi de yüzde 3,2 olarak gerçekleşmişti.

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POWELL'IN MESAJLARI ÖNEMLİ

Fed Başkanı Jerome Powell, faiz açıklamasının ardından basına açıklama yapacak. Verileri değerlendirip geleceğe yönelik yönlendirmelerde bulunması beklenen Powell yaptığı açıklamayla piyasalara yön verebilir.

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FAİZ YÜZDE 5,50 SEVİYESİNDE

Fed faizi en son yüzde 5,25 seviyesinden yüzde 5,50 seviyesine yükseltti.

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#Fed#Piyasa#Faiz

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