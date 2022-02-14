TBB açıkladı! 249 firma yeniden yapılandırmadan faydalandı

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Türkiye Bankalar Birliği tarafından yapılan açıklamaya göre ekim 2019 ile aralık 2021 arasında FYYÇA Büyük Ölçekli Uygulama (25 milyon TL ve üstü borçlular için) kapsamına 410 firma alındı. Kapsama alınan firmalardan 249 firma (70 grup) ile Finansal Yeniden Yapılandırma Sözleşmesi (FYYS) yapıldı.

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Toplamda yeniden yapılandırmadan 249 firma faydalanırken tutar 78,3 milyar lira olarak açıklandı.

Söz konusu firmaların 104’ü İstanbul’da, 3’ü Batı Marmara’da, 15’i Ege’de, 20’si Doğu Marmara’da, 39’u Batı Anadolu’da, 25’i Akdeniz, 15’i Orta Anadolu’da, 6’sı Batı Karadeniz, 2’si Doğu Karadeniz, 1’i Kuzeydoğu Anadolu, 19’u Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde yer alırken 25 milyon lira altı borçlu firmalar da yapılandırmadan faydalandı.

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25 MİLYON LİRA ALTI 32 FİRMA YARARLANDI

Kasım 2019- Aralık 2021 dönemi içinde, FYYÇA Küçük Ölçekli Uygulama (25 milyon TL altı borçlular için) kapsamına 78 adet firma (39 grup) alındı. Kapsama alınan firmalardan 32 firma Finansal Yeniden Yapılandırma Sözleşmesi'nden (FYYS) yararlandı.

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Toplamda 25 milyon altı yeniden yapılandırmadan 32 firma faydalanırken tutar 396 milyon lira olarak açıklandı.

Kasım 2021-Aralık 2021 dönemi içinde 100 milyon TL ve üstü borçlular kapsamına 11 firma girerken, 4 firma yapılandırma kapsamına alındı. 100 milyon TL altı yapılandırma kapsamından ise 1 firma faydalandı.