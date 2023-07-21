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Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan Tayvan'a ihraç edilen yumurtalarla ilgili inceleme

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#Tarım Ve Orman Bakanlığı#Tayvan#Yumurta
Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan Tayvana ihraç edilen yumurtalarla ilgili inceleme
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 21, 2023 17:11

Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan Tayvan'a ihraç edilen yumurtalarda insan sağlığına zararlı madde bulunduğu iddiasıyla ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada, "Tayvan yetkili otoritesi tarafından bakanlığımıza herhangi bir bildirimde bulunulmamış olmakla birlikte, bakanlığımız tarafından inceleme başlatılmıştır" denildi.

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Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'den Tayvan'a ihraç edilen yumurtalarda, insan sağlığına zararlı 'nitrofuran' adlı madde tespit edildiği yönünde haberler çıktığı ve bunun üzerine açıklama yapılmasına gerek duyulduğu belirtildi.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Haberde bahsi geçen 'nitrofuran' maddesinin ülkemizde yumurta elde edilen tavuklar dahil, gıda elde edilmek amacıyla yetiştirilen hayvanlarda kullanımı yasaktır. Kullanımına dair tespit olması durumunda 5996 sayılı 'Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu' kapsamında işlem uygulanmaktadır. Medyaya yansıyan iddialara konu yumurtalar ile ilgili olarak ise Tayvan yetkili otoritesi tarafından bakanlığımıza herhangi bir bildirimde bulunulmamış olmakla birlikte, bakanlığımız tarafından inceleme başlatılmıştır. Yumurtaların üretiminde söz konusu maddenin kullanıldığının tespit edilmesi halinde ilgililer hakkında gerekli iş ve işlemler yürütülecektir."

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#Tarım Ve Orman Bakanlığı#Tayvan#Yumurta