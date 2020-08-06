Tarım ürünleri ithalatında vergi sistemi değişti, ithal spagettiye ek vergi geldi

Mevcut vergi nispi ve Toplu Konut Fonu olarak iki ayrı hesapla alınacak. Yetkililer, yeni sistemle sarımsak, ceviz, muz, çay, ayçiçek ithalatında vergi miktarının değişmediğini ancak piyasada fatura oyunlarının, haksız rekabetin ve devletin gelir kaybının son bulacağını vurguladılar. Bir diğer kararla da ithal makarna, bisküvi, maya, malttan üretilen biralara yüzde 4 ile yüzde 20 arasında değişen oranlarda ilave gümrük vergisi getirildi.

HAKSIZ REKABETİ ÖNLÜYOR

Resmi Gazete’de dün yayımlanan iki kararla hem yerli üreticinin korunması hem de yurt içinde haksız rekabetin önlenmesi hedeflendi. İthalat Rejim Kararına ek ilk kararla paraguay çayı, kakao içermeyen şeker mamülleri, çikolata ve kakao içeren diğer gıdalar, makarna, ekmek, pasta, kek, bisküvi gibi 115 işlenmiş tarım ürününe ilave gümrük vergisi konuldu. Ancak AB ve Serbest Ticaret Anlaşması imzalanan ülkeler ek gümrük vergisinden muaf tutuldu. İkinci kararla ise sarımsak, ceviz, muz, çay, çerezlik ve yağlık ayçiçeği ithalatında uygulanan gümrük vergilerinde model değişikliği yapıldı.

Yetkililer, yeni modelde nispi verginin düşürülerek, Toplu Konut Fonu uygulamasına geçildiğini belirterek, bunun nedenini şöyle anlattılar: “Amaç düşük fatura beyanlarıyla piyasada haksız rekabet ortamını engellemek, yerli üreticiyi daha etkin korumak ve devletin gelir kaybının önüne geçmek. Aslında vergi oranları aynen korundu, mevcut vergi ikiye bölündü. Az kısmı nispi; çok kısmı toplu konut fonu oldu. Toplamda ise vergi değişmedi. Bu ürünlerde aynı zamanda gözetim uygulamamız vardı, örneğin muzda belirlenen fiyatın üzerine yüzde 145 ilave vergi alıyoruz. Ama ithalatçı faturayı sahte beyanlarla 400 dolar olarak getirince, yüzde 145 vergiyi faiziyle birlikte geri alıyordu. Düzgün fatura kesen ithalatçılara haksız rekabet olurken, devlet de gelir kaybından oluyor. Yerli muz üreticisi de ucuz ithal muzdan zarar görüyordu. Yeni modelle üç koldan kazandık.” Yetkililer, bu ürünlerden alınan ek verginin TOKİ’ye gitmeyeceğini, diğer gümrük vergileri gibi Hazine’ye aktarılmaya devam edeceğini vurguladılar. Toplu Konut Fonu alınmasının yeni bir uygulama olmadığını da belirten yetkililer, Avrupa üzerinden gelen Meksika menşeli Volkswagenler ile Güney Afrika menşeli Mercedes’lerin C serisinden de yüzde 10 oranında toplu konut fonu alındığını anımsattılar.