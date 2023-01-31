Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Hüseyin Aydın: Her kalitenin en ucuzu bizde

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Tarım Kredi Kooperatif-leri Genel Müdürü Hüseyin Aydın, Türkiye’de tarım ekosisteminin uçtan uca her aşamasında aktif yer alan bir kuruluş olarak, gıda ürünlerinde piyasa belirleyici rol oynadıklarını söyledi. Söğüt’teki Gübretaş Maden tesislerinde gazetecilerle bir araya gelen Aydın, Tarım Kredi Marketleri’ndeki iş modeli ve hedefleri anlattı. Çiftçiye gübre, tohum desteği sağlarken artık reyting sistemine geçildiğini hatırlatan Aydın, bu sayede üretimin de artacağını vurguladı.

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400 ÜRÜNÜ KENDİMİZ ÜRETİYORUZ

Tarım Kredi Marketleri’nde (TK Market) 200 ana kategoride bin 400 kalem ürün satılıyor. Bu ürünlerin 400’ünün kendi uçtan uca üretim sistemlerinin mahsulü olduğuna dikkat çeken Hüseyin Aydın, önümüzdeki dönemde bu sayıyı 700’e ulaştırmak istediklerini belirtti. Aydın’ın anlattığı plana göre Tarım Kredi Marketler için birkaç segmentte ürün geliştirilecek. Aydın halen bin 550 olan satış noktası sayısının Koop-Bakkallar da eklenince şubat sonunda toplam 2 bin 750, yıl ortasında da 3 bin satış noktasına ulaşacağını vurguladı.

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Piyasada yapılan “TK Marketler ucuz mu pahalı mı” tartışmalarıyla ilgili de konuşan Aydın şöyle devam etti: “Öncelikle bizde satılan birinci sınıf ürünlerin eşi benzeri yok. Bu kalite zaman zaman fiyat nedeniyle eleştiriliyor.Çünkü bizdeki birinci sınıf yerli baldo pirinci ile Çin pirincini karşılaştırıyorlar. Biz sattığımız bin 400 üründe piyasayı belirliyoruz. 600 üründe en ucuz biziz. Bu yüzden de indirimlerde biz başı çektik, herkesin fiyatları aşağı indirmesini bana göre biz sağladık. Diğer yandan pahalı eleştirilerine karşı da ikinci segment ürün yaptık, hatta şimdi üçüncü segment ürün çıkarmak için de çalışıyoruz. Birincil markamız TK, ikincil markamız Anadolu. Bakınız biz zaten bütün piyasayı yönetelim iddiasında değiliz, öyle bir üretim gamımız da yok ama biz bunu yaptığımız zaman rakiplerimiz de ister istemez bizim fiyatlarımızı dikkate alarak bir fiyatlama yapıyorlar. Zaman zaman başka bir üründe de onlar yapıyorlar. Bizim yıllık enflasyonumuz yüzde 81.”

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2023 HEDEFİ 100 MİLYAR TL’LİK CİRO

Tarım Kredi Holding çatısı altında 18 şirket var. “800 bin çiftçinin ortak malıyız, halka açık muamelesi görüyoruz” diyen Hüseyin Aydın, kamu kaynağı kullanmadıklarını, özkaynaklar ve banka kredileriyle yatırım yaptıklarını ifade etti. Aydın, “Zarardan bahsediyorlar ki etmiyoruz; yine de bu bir kamu zararı olmazdı. 2022 ciromuz 70 milyar TL. 2023’ü ise 100 milyar TL ile kapatmayı hedefliyoruz. Vatandaşın nezdinde marketler benimsendi, rağbet var. Yani eleştiren var, mutlaka herkesi memnun etme imkanı yok, ama temmuz öncesine göre market başına sepet ortalamasını, 3.5 katına çıkardık. Bu yıl 70 milyon dolarlık da ihracat yaptık” dedi.

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Hüseyin Aydın

İLK AKILLI MARKET ANKARA’YA

Hüseyin Aydın, market yatırımlarını artıracaklarını belirtti. Halen 250 olan Koop-Bakkal projesi kapsamındaki bakkal sayısını 17 ilde 790’a çıkaracaklarını söyleyen Aydın, “Akıllı bir market açacağız. İnsanın olmadığı, kasanın olmadığı bir market planımız var. İlkini şubatta Ankara’da açacağız” diye konuştu. “İş market açmakla bitmiyor” diyen Aydın şöyle devam etti: “Tekirdağ ve Kayseri’de depo açacağız. 3 bin 500 noktaya hizmet verebilir hale geleceğiz, altyapıyı planlayarak gidiyoruz. Şu anda iki limanımız var, Yarımca’da ve Sarıseki’de.”

GÜBRE FİYATLARINI NİSANA KADAR SABİTLEDİK

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Gübretaş olarak gübrede global piyasalardaki maliyet hareketlerini iyi yönettiklerini dile getiren Hüseyin Aydın, “Öyle bir stok noktasına ulaştık ki, fiyat değişiklikleri olsa da onu taşıyabilecek hale geldik. Çiftçi önünü görebilsin diye de 30 Nisan’a kadar dünyada gübre ve yem fiyatları nereye giderse fiyat artırmamaya karar verdik. Bu da ürün fiyatlarına yansıyacaktır” diye konuştu.