EYT için gereken prim gün 5 bin-5 bin 975 arası

Haberin Devamı

Teklifle, EYT’liler için yaş şartı kaldırılırken, emeklilik için gereken prim gün sayısı 5 bin ile 5 bin 975 gün arasında değişiyor. Yasa teklifine göre, tüm emekliler değil sadece EYT’liler 5 puan indiriminden faydalanacak. Bunun için de işten çıktıktan sonraki 10 gün içinde tekrar işe başlamak gerekecek. Başka bir işyerinde işe girerse, 5 puanlık indirimden yararlanamayacak.

KADEMELİ OLARAK ARTACAK

Yasa teklifine göre, EYT’liler SSK’lı ise 506 sayılı Kanunun geçici 81. maddesinin birinci fıkrasının B bendine göre emekli olabilecek. Buna göre, erkeklerde 24 Kasım 1980’e kadar sigortalılık girişi olanlar 5 bin günle emekli olabilecek. Kadınlarda ise 24 Mayıs 1985’e kadar girişi olanlar 5 bin günle emekli olabilecek. Gün sayısı kademeli olarak artacak.

Haberin Devamı

Örneğin 24 Mayıs 1991-23 Kasım 1992 arasında sigortalı olan bir erkek çalışan 5 bin 600 günle emekli olabilecek.

Kadınlarda ise 24 Mayıs 1992, 23 Mayıs 1993 arasında sigortalı olanlar 5 bin 600 günle emekli olabilecek.

24 Mayıs 1997-23 Kasım 1998 arasında sigortalı olan bir erkek çalışan 5 bin 900 günle, 24 Mayıs 1996-23 Mayıs 1997 arasında sigortalı olan bir kadın çalışan 5 bin 900 günle emekli olabilecek. 24 Kasım 1998 ile 8 Eylül 1999 arasında sigortalı olan bir erkek çalışan 5 bin 975 günle, 24 Mayıs 1997 ile 23 Mayıs 1998 arasında sigortalı olan bir kadın çalışan 5 bin 975 günle emekli olabilecek. Yasa için başvurular yasanın Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmesiyle başlayacak.

EYT’YE ÖZEL DÜZENLEME

Emeklilikte de çalışmaya devam edenler içinse sadece EYT’lilere özel bir düzenleme yapılacak. Buna göre, 8 Eylül 1999 tarihi dahil olmak üzere bu tarihten önce sigortalı sayılanlardan, emeklilik gerekçesiyle işten ayrılanlar aynı işyerinde 10 gün içinde yeniden işe başlarsa, işveren 5 puan daha az Sosyal Güvenlik Destek Primi ödeyecek. Bir başka deyişle normal olarak emekli olan bir çalışan için yüzde 32 prim ödenirken, EYT’li bir çalışan için aynı işyerinde devam ettiği müddetçe yüzde 27 prim ödenecek. Sigortalının bu işyerinden ayrılması durumunda indirim de sona erecek.