Tarım Kredi 900 üründe fiyatları sabitledi

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Tarım Kredi Kooperatif Market olarak toplumsal dayanışmanın ve yardımlaşmanın arttığı, bolluk ve bereket ayı olan Ramazan’da vatandaşlara destek olmak amacıyla temel gıda ve temizlik ürünlerinde fiyatlarını sabitledi.

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Düzenlenecek kampanya ile marketlerde satışı devam eden pirinç, nohut, fasulye, mercimek, ayçiçek yağı, salça, zeytin, çay, şeker, ESK’ya ait et ürünleri gibi temel gıda ürünleri ile deterjan, sabun çeşitleri, peçete ve kâğıt havlu gibi temizlik ürünlerini içeren yaklaşık 900 ürün çeşitinde Ramazan ayı boyunca fiyat artırımı yapılmayacak.