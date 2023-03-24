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Togg 100 bin siparişe ulaştı

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#Togg#Otomobil#Sipariş
Oluşturulma Tarihi: Mart 24, 2023 10:32

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun tamamen yerli ve milli otomobili Togg'a 100 bin ön sipariş oluşturuldu.

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Yerli ve milli, eşsiz donanımıyla satışa çıkan Togg'a ön sipariş akını oluştu. 7 günde 100 bin ön sipariş alan Togg'da süre kısalıyor. Ön siparişe katılmak için son tarih 27 Mart 2023 olurken 28 Mart 2023 tarihinde de çekiliş yapılarak araçların sahipleri resmen belirlenmiş olacak.

"TOGG 10 YILDA SATILAN ELEKTRİKLİ OTOMOBİL SAYISININ 5 KATI SİPARİŞ ALDI"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NTV-Star ortak yayınında Togg'un 27 Mart'a kadar 100 bin ön siparişe ulaşabileceğini açıklamıştı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

Heyecandan başka ne uyandırır? 85 milyon nüfusumuzun da burası ortak gururu. Siparişler yoğun. 60 yıllık hayal gerçek oldu. Söz verdik ve bu hayali gerçeğe de dönüştürdük. 7 ayrı renkte Togg'larımız var. Bu ay sonundan itibaren caddelerimizi onlar zenginleştirecek. Ne diyorlardı, 'Bu arabanın fabrikası nerede?'. Fabrikayı açtık mı? Açtık. Sonra ne dediler? 'Üretemezsiniz'. Banttan indirdik mi, indirdik. Sonra ne dediler? 'Üretirsiniz ama satamazsınız'. Şimdi ne oldu? 75 bin fazla sipariş aldık. 27 Mart'a kadar inanıyorum ki, 100 bini geçer. Togg ülkemizde 10 yılda satılan elektrikli OTOMOBİL sayısının 5 katı kadar siparişi sadece 6 günde aldı. 2030'a kadar 1 milyon Togg üretmiş olacağız.

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#Togg#Otomobil#Sipariş

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