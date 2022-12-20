Tarihi finale rekor ödül

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Katar’da düzenlenen 2022 Dünya Kupası, geçtiğimiz pazar akşamı tarihi bir final maçıyla sona erdi ve turnuvanın kazananı Arjantin oldu. Arjantin sadece kupayı değil; finalde verilen 72 milyon dolarlık toplam ödülün 42 milyon dolarını da kazandı. Fransa ise 30 milyon dolarla evine geri döndü. FIFA, bu yıl düzenlenen Dünya Kupası kapsamında toplam 440 milyon dolarlık ödül bütçesi ayırdı ve takımlar birinciliğe yaklaştıkça kazandıkları meblağ da arttı. Fransa, 2018 yılında Dünya Kupası’nın sahibi olduğunda 38 milyon dolarlık ödül kazanmıştı. Bu anlamda bu yıl birinciye verilen para ödülü de şimdiye kadar belirlenen en büyük tutar oldu.

HER ÜLKEYE 1.5 MİLYON DOLAR

Turnuvaya katılan ülkeler final oynayan takımlar kadar olmasa da belirli bir para ödülünün sahibi oldu. Dünya Kupası’na katılmaya hak kazanan her takıma, 1.5 milyon dolar değerinde katılım ücreti ödendi. FIFA’nın bu yıl belirlediği para ödülüne göre, Katar’da yarı finale çıkan takımlar, 2006 Dünya Kupası galibinden daha fazla kazanmış oldu. 2006 yılından önce Dünya Kupası’nı kazanan ülkeler 10 milyon dolardan daha fazla bir ödül alamazken; 2002 yılında milli takımların FIFA’ya baskısı sonuç verdi ve artan gelirlerin daha fazla kısmı kazanan takımlara aktarıldı. FIFA’nın Katar’da düzenlenen 2022 Dünya Kupası için yapılan tüm anlaşmalarla 7.5 milyar dolar gelir elde ettiği belirtiliyor.

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KUPA AYNI BÜTÇE FARKLI

Bu yıl Katar’daki etkinlikte bütçe her ne kadar yükselmiş olsa da2023 yılında düzenlenmesi planlanan Kadınlar Dünya Kupası’nda benzer bir artış gözlemlemek çok mümkün değil. Avustralya ve Yeni Zelanda’nın ev sahipliği yapacağı turnuvada toplam para ödülü sadece 60 milyon dolar olarak açıklandı.

440 milyon dolarla kıyaslandığında son derece düşük bir seviyede kalan toplam bütçe, 2019 yılında 30 milyon dolardı. Amerika Birleşik Devletleri erkek ve kadın milli futbol takımları ise 2022 ve 2023 Dünya Kupalarında kazandıkları toplam para ödülünü paylaşacaklarını açıkladı.

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MESSİ’DEN BÜYÜMEYE YÜZDE 0.25 KATKI

Arjantin, kupayı ekonomik sorunların devam ettiği bir dönemde evine getiriyor. Surrey Üniversitesi’nden Marco Mello’ya göre Dünya Kupası’nı kazanan ülke, turnuvadan sonraki iki çeyrekte yüzde 0.25’lik ekonomik büyüme yakalıyor. Arjantinlilerin yaklaşık yüzde 40’ı yoksulluk sınırının altında yaşarken; aralık ayında ülkede yıllık enflasyonun yüzde 100’ün üzerine çıkması bekleniyor.