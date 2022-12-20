Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSADÖVİZALTINVİOP&VARANTANALİZKOBİKRİPTO PARALAR
Hürriyet Arama
HABERLEREkonomi Haberleri

Tarihi finale rekor ödül

Güncelleme Tarihi:

#Dünya Kupası#Arjantin-Fransa Finali#Katar
Tarihi finale rekor ödül
Oluşturulma Tarihi: Aralık 20, 2022 07:00

Yıllarca hatırlanacak bir final maçıyla sona eren Dünya Kupası’nda kazanan Arjantin oldu. Arjantin ülkesine sadece kupayı değil; 42 milyon dolarlık para ödülünü de götürmeye hak kazandı. Bugüne kadar en fazla paranın harcandığı turnuvada birinciye verilen para ödülü de şimdiye kadarki en büyük meblağ oldu. FIFA’nın Dünya Kupası kapsamında toplam ödül bütçesi ise 440 milyon dolar olarak açıklandı.

Haberin Devamı

Katar’da düzenlenen 2022 Dünya Kupası, geçtiğimiz pazar akşamı tarihi bir final maçıyla sona erdi ve turnuvanın kazananı Arjantin oldu. Arjantin sadece kupayı değil; finalde verilen 72 milyon dolarlık toplam ödülün 42 milyon dolarını da kazandı. Fransa ise 30 milyon dolarla evine geri döndü. FIFA, bu yıl düzenlenen Dünya Kupası kapsamında toplam 440 milyon dolarlık ödül bütçesi ayırdı ve takımlar birinciliğe yaklaştıkça kazandıkları meblağ da arttı. Fransa, 2018 yılında Dünya Kupası’nın sahibi olduğunda 38 milyon dolarlık ödül kazanmıştı. Bu anlamda bu yıl birinciye verilen para ödülü de şimdiye kadar belirlenen en büyük tutar oldu.

Gözden Kaçmasın

Arjantinli yıldız Lionel Messiden bir rekor da saha dışında Dünya Kupası son buldu ama...Arjantinli yıldız Lionel Messi'den bir rekor da saha dışında! Dünya Kupası son buldu ama...Haberi görüntüle

HER ÜLKEYE 1.5 MİLYON DOLAR

Turnuvaya katılan ülkeler final oynayan takımlar kadar olmasa da belirli bir para ödülünün sahibi oldu. Dünya Kupası’na katılmaya hak kazanan her takıma, 1.5 milyon dolar değerinde katılım ücreti ödendi. FIFA’nın bu yıl belirlediği para ödülüne göre, Katar’da yarı finale çıkan takımlar, 2006 Dünya Kupası galibinden daha fazla kazanmış oldu. 2006 yılından önce Dünya Kupası’nı kazanan ülkeler 10 milyon dolardan daha fazla bir ödül alamazken; 2002 yılında milli takımların FIFA’ya baskısı sonuç verdi ve artan gelirlerin daha fazla kısmı kazanan takımlara aktarıldı. FIFA’nın Katar’da düzenlenen 2022 Dünya Kupası için yapılan tüm anlaşmalarla 7.5 milyar dolar gelir elde ettiği belirtiliyor.

Haberin Devamı

Tarihi finale rekor ödül

KUPA AYNI BÜTÇE FARKLI

Bu yıl Katar’daki etkinlikte bütçe her ne kadar yükselmiş olsa da2023 yılında düzenlenmesi planlanan Kadınlar Dünya Kupası’nda benzer bir artış gözlemlemek çok mümkün değil. Avustralya ve Yeni Zelanda’nın ev sahipliği yapacağı turnuvada toplam para ödülü sadece 60 milyon dolar olarak açıklandı.

Gözden Kaçmasın

Nusret Gökçe, Lionel Messiyi rahat bırakmadıNusret Gökçe, Lionel Messi'yi rahat bırakmadı!Haberi görüntüle

440 milyon dolarla kıyaslandığında son derece düşük bir seviyede kalan toplam bütçe, 2019 yılında 30 milyon dolardı. Amerika Birleşik Devletleri erkek ve kadın milli futbol takımları ise 2022 ve 2023 Dünya Kupalarında kazandıkları toplam para ödülünü paylaşacaklarını açıkladı.

Haberin Devamı

Tarihi finale rekor ödül

MESSİ’DEN BÜYÜMEYE YÜZDE 0.25 KATKI

Arjantin, kupayı ekonomik sorunların devam ettiği bir dönemde evine getiriyor. Surrey Üniversitesi’nden Marco Mello’ya göre Dünya Kupası’nı kazanan ülke, turnuvadan sonraki iki çeyrekte yüzde 0.25’lik ekonomik büyüme yakalıyor. Arjantinlilerin yaklaşık yüzde 40’ı yoksulluk sınırının altında yaşarken; aralık ayında ülkede yıllık enflasyonun yüzde 100’ün üzerine çıkması bekleniyor.

Tarihi finale rekor ödül

Haberle ilgili daha fazlası:
#Dünya Kupası#Arjantin-Fransa Finali#Katar

BAKMADAN GEÇME!

Kripto para dünyasında hareketli günler yaşanıyor... Binancete neler oluyor | 4 SORU 4 YANIT

Kripto para dünyasında hareketli günler yaşanıyor... Binance'te neler oluyor? | 4 SORU 4 YANIT

#Binance
Sıcaklıklar 6-12 derece düşecek Meteorolojiden peş peşe uyarılar... İstanbula kar ne zaman yağacak

Sıcaklıklar 6-12 derece düşecek! Meteoroloji'den peş peşe uyarılar... İstanbul'a kar ne zaman yağacak?

#Marmara
Öldürüldüğünde daha 19 yaşındaydı... 34 yıl önce işlenen cinayette katili küçücük bir iz ele verdi

Öldürüldüğünde daha 19 yaşındaydı... 34 yıl önce işlenen cinayette katili küçücük bir iz ele verdi

#Soğuk Dava

BAKMADAN GEÇME!

Kripto para dünyasında hareketli günler yaşanıyor... Binancete neler oluyor | 4 SORU 4 YANIT

Kripto para dünyasında hareketli günler yaşanıyor... Binance'te neler oluyor? | 4 SORU 4 YANIT

#Binance
Sıcaklıklar 6-12 derece düşecek Meteorolojiden peş peşe uyarılar... İstanbula kar ne zaman yağacak

Sıcaklıklar 6-12 derece düşecek! Meteoroloji'den peş peşe uyarılar... İstanbul'a kar ne zaman yağacak?

#Marmara
Öldürüldüğünde daha 19 yaşındaydı... 34 yıl önce işlenen cinayette katili küçücük bir iz ele verdi

Öldürüldüğünde daha 19 yaşındaydı... 34 yıl önce işlenen cinayette katili küçücük bir iz ele verdi

#Soğuk Dava