’TAKSİM’ uygulamasının tanıtımı yapıldı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSADÖVİZALTINVİOP&VARANTANALİZKOBİKRİPTO PARALAR
Hürriyet Arama
MBden flaş açıklama Döviz hesabını TLye çeviren destekten yararlanabilecekMB'den flaş açıklama! Döviz hesabını TL'ye çeviren destekten yararlanabilecek #Merkez Bankası
İşte Kovid-19da son gelişmeler.... Kocadan umut veren mesaj: Üstünlük elde etmeye başladıkİşte Kovid-19'da son gelişmeler.... Koca'dan umut veren mesaj: 'Üstünlük elde etmeye başladık'#Koronavirüs
Adana Demirspor - Galatasaray maçına Yunus Akgün damgası Bir ilki başardı...Adana Demirspor - Galatasaray maçına Yunus Akgün damgası! Bir ilki başardı...#Yunus Akgün
Dövizi tepetaklak eden yeni sistem... Bakan Nebati canlı yayında açıklıyor Dövizi tepetaklak eden yeni sistem... Bakan Nebati canlı yayında açıklıyor#Hazine Ve Maliye Bakanı
Bakanlık duyurdu Kırmızı bültenle aranıyordu... Teslim olduBakanlık duyurdu! Kırmızı bültenle aranıyordu... Teslim oldu#PKK
G.Sarayı Adanada eski yıldızı yıktı Kötü gidiş sürüyor...G.Saray'ı Adana'da eski yıldızı yıktı! Kötü gidiş sürüyor...#Adana Demirspor
Trabzonspor geriden gelerek kazandı Trabzonspor geriden gelerek kazandı#Altay Trabzonspor
Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat Bakan Nebati tüm ayrıntıları açıkladıKur Korumalı TL Vadeli Mevduat! Bakan Nebati tüm ayrıntıları açıkladı#Nureddin Nebati
İş dünyasından ekonomi paketine övgü İstikrar ve görülebilirlik mesajı... Yeni sisteme tam notİş dünyasından ekonomi paketine övgü! İstikrar ve görülebilirlik mesajı... Yeni sisteme tam not#Dolar
Fenerbahçeden son dakika Joachim Löw bombası Türk teknik direktör ile...Fenerbahçe'den son dakika Joachim Löw bombası! Türk teknik direktör ile...#Fenerbahçe
Otomobil markaları indirim için harekete geçti Hemen hemen hepsi fiyat güncelliyorOtomobil markaları indirim için harekete geçti! Hemen hemen hepsi fiyat güncelliyor#Otomobil
Pereiranın ayrılığı sonrası çarpıcı sözler Mesut Özil gitsin Amerikada oynasınPereira'nın ayrılığı sonrası çarpıcı sözler! "Mesut Özil gitsin Amerika'da oynasın!"#Younes Belhanda
Devlet katkısı yüzde 25ten 30a çıkmıştı... BESte yüzde 5 artışın getirisi ne olacakDevlet katkısı yüzde 25'ten 30'a çıkmıştı... BES'te yüzde 5 artışın getirisi ne olacak? #Bes
Üç fayın birleştiği şehir Uzman uyardı: 7 büyüklüğünde deprem olabilir’Üç fayın birleştiği şehir! Uzman uyardı: '7 büyüklüğünde deprem olabilir’#Deprem
Uzmanlar yorumladı Dolar ve altında büyük düşüşUzmanlar yorumladı! Dolar ve altında büyük düşüş#DOLAR
HABERLEREkonomi Haberleri

’TAKSİM’ uygulamasının tanıtımı yapıldı

#İstanbul Taksiciler Esnaf Odası#Taksim#Uygulama
’TAKSİM’ uygulamasının tanıtımı yapıldı

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası'nın (İTEO) yerli taksi bulma aplikasyonu ’TAKSİM’ tanıtıldı.

 

Haberin Devamı

Yeşilköy’de bir otelde düzenlenen tanıtım toplantısında konuşan İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu "Bizim öz malımız olan milli yerli aplikasyonu yapmak. Bunun da hazırlığını yaptık. Artık kamuoyuna duyuruyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Dijital uygulamamızın aplikasyonunun adı "TAKSİM" nasıl beğendiniz mi, Aplikasyonumuz nedir, Taksim nedir ben bu konuda detaylı bilgi vermek istiyorum. Teknolojiye ayak uyduracağız dünyada örnek bir aplikasyonla hizmet vermiş olacağız" dedi.

Aksu, "Taksim nedir? Taksi kimin taksisi, bizim taksimiz. Uluslararası isim de güzel turizm bölgesi Taksim. Taksim nedir? Taksi sürücüleri ile müşterilerini dijital ortamda buluşturan uçtan uca taksi hizmetinin mobil uygulama çözümüdür. Taksi sürücülerinin cep telefonlarına yükleyeceği taksim sürücü aracılığıyla sisteme dahil olduğu yolcuların taksim uygulaması ile en yakın müsait taksiye ulaşabildikleri dijital taksi platformudur. En yakın taksiyi kolayca bulan, size en yakın taksiyi çağırma imkânı sunuyor. Taksiyi çağırmadan önce gideceğiniz yerin taksi ücretini önceden görebilirsiniz. Taksi türlerine göre yolculuk ücretini görebilir ve seçebilir ya da görebilirsiniz. Ödeme türü olarak nakit ödeme ya da kredi kartını tercih edebilirsiniz" ifadelerini kullandı.  

Haberle ilgili daha fazlası:
#İstanbul Taksiciler Esnaf Odası#Taksim#Uygulama

BAKMADAN GEÇME!

AFP seçti...İşte 2021e damga vuran kareler

AFP seçti...İşte 2021'e damga vuran kareler

#2021
Filmin sonunda Rocky gibi pestilim çıkmıştı... Kulaklarımızdaki sesi kaybettik... Sezai Aydının ardından...

'Filmin sonunda Rocky gibi pestilim çıkmıştı...' Kulaklarımızdaki sesi kaybettik... Sezai Aydın'ın ardından...

#Sezai Aydın
Bir ay dayanamaz demişlerdi 10 yıl bitti Ağabeyine bile acımayan Kim Jong Un ve dünyayı neler bekliyor

"Bir ay dayanamaz" demişlerdi 10 yıl bitti! Ağabeyine bile acımayan Kim Jong Un ve dünyayı neler bekliyor?

#Kim Jong Un

BAKMADAN GEÇME!

AFP seçti...İşte 2021e damga vuran kareler

AFP seçti...İşte 2021'e damga vuran kareler

#2021
Filmin sonunda Rocky gibi pestilim çıkmıştı... Kulaklarımızdaki sesi kaybettik... Sezai Aydının ardından...

'Filmin sonunda Rocky gibi pestilim çıkmıştı...' Kulaklarımızdaki sesi kaybettik... Sezai Aydın'ın ardından...

#Sezai Aydın
Bir ay dayanamaz demişlerdi 10 yıl bitti Ağabeyine bile acımayan Kim Jong Un ve dünyayı neler bekliyor

"Bir ay dayanamaz" demişlerdi 10 yıl bitti! Ağabeyine bile acımayan Kim Jong Un ve dünyayı neler bekliyor?

#Kim Jong Un