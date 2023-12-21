Taksi plakalarına 8 günde 1 milyon lira zam... İTEO Başkanı Aksu: 20 milyon lira olmalı

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Ticari taksi plakalarındaki fahiş artışlar devam ediyor. Hiçbir özel durum olmamasına rağmen İstanbul'daki ticari taksi plakaları 8 günde 1 milyon lira yükseldi.

8 gün önce 6.3 milyon lira civarında satışa konu olan taksi plakaları bugün 7 milyon 250 bin liradan satışa sunuldu.

TARİFE ARTIŞI YOK, PLAKA SAYISI DÜŞMEDİ

Taksilerde plaka fiyatları genelde tarife artışı olduğunda zamlanıyordu. Son tarife artışının ardından yeni bir tarife artışı ya da artışa yönelik beklenti oluşmadığı için fiyatlardaki yükselişin sebebi bilinmiyor. Ayrıca 4+1 taksilere alternatif olarak 8+1 taksilerin de ortaya çıkması ve bunun da iş hacmini bir miktar daraltmış olması da taksici esnafı tarafından iyi karşılanmıyor.

KİRASI 25 BİN, FAİZE KONSA 270 BİN GETİRİ SAĞLIYOR

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Taksi plakasını alıp kiraya verilirse aylık getirisi sadece 25 bin lira civarında oluyor. Asgari ücretin 16-17 bin olacağı öne sürüldüğü noktada 7 milyon 250 bin lirayı plakaya bağlayıp 25 bin gelir elde etmek şu anki ortamda reel görünmüyor. 7 milyon 250 bin faize konduğunda aylık getirisi 270 bin lirayı aşıyor. Ticari taksi plakasını alıp iki şoförle çalıştırılsa günlük 2 bin lira yevmiye alınıyor. Ancak bu sefer de plakayı takmak için otomobil almak gerekiyor onun da maliyeti 1 milyonu buluyor. Başka bir deyişle 8 milyon 250 bin liraya hem plaka hem de otomobil alınıp para kazanılmaya başlanıyor. Ayda 60 bin lira kazanan taksinin masraf ve giderleri düşüldüğünde aylık 50 bin lira mal sahibine getirisi oluyor.

İŞTE ÇEŞİTLİ GALERİCİLERİN FİYAT LİSTELERİ

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TAKSİ PLAKASI SAHİPLERİ KENDİLERİ ÇALIŞMIYOR

Taksi plakası sahiplerinin büyük çoğunluğu takside kendisi çalışmıyor. Şoföre veriyor ya da kiralama yoluyla plakaları galericilere teslim ediyorlar. 1980'li yıllarda plaka alan kişiler zaten 65 yaşını aşmış olacağından ticari araç kullanamıyorlar. Bunun dışında miras yoluyla eşine, çocuğuna kalan plakalar nedeniyle de mirascılar takside çalışmak istemeyip kiraya veriyorlar.

İTEO BAŞKANI AKSU: 20 MİLYON LİRA OLMALI

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Aksu, taksi plakalarının ucuz kaldığını en az 20 milyon lira olması gerektiğini söyledi.

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Aksu “Algı operasyonları nedeniyle taksi plakası fiyatlarında gerileme oldu. Faizlerin yüksek olması ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin de sürekli 5 bin yeni plaka arz edilmesine yönelik hamleleri plaka fiyatlarını düşürüyor. Biz belediyeden bu plakaları ihaleye girerek aldık. O tarihlerde gayrimenkul, arsa, dolar gibi enstrümanları kıyaslarsak 20 milyon lira olmalı. Her şey yüzde 100-200 arttı, taksi plakası gerçek değerinde değil” demişti.