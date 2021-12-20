VakıfBank’a 200 milyon Euro tutarında sürdürülebilirlik temalı kaynak

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2020 ve 2021 yıllarında gerçekleştirdiği sürdürülebilir eurobond ihraçları ve sürdürülebilirlik endekslerine dayalı sendikasyon kredisi işlemleri ile en çok sürdürülebilirlik temalı kaynağa sahip Türk bankası olan VakıfBank, bu alandaki öncü ve yenilikçi rolünü uzun vadeli yeni bir işlem ile perçinledi.

Gerçekleştirilen 4 yıl vadeli 200 milyon Euro tutarındaki işlem ile ilgili görüşlerini paylaşan VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, “VakıfBank olarak yurtdışından uzun vadeli ve uygun maliyetli kaynak temin etme ve bu kaynakları milli ekonomimizin kullanımına sunma misyonumuz kapsamında son yıllarda çok önemli işlemlere imza attık. Stratejik olarak öncelik verdiğimiz konuların başında gelen sürdürülebilir bankacılık alanında attığımız adımlar pek çok muhabir banka ve uluslararası yatırımcının da takdirini kazandı. Bu sayede kaynak yapımızı daha fazla sürdürülebilirlik temalı işlemle çeşitlendirme fırsatı elde ettik. 2021 yılında tüm sendikasyon kredi bakiyemizi sürdürülebilirlik endekslerine dayalı hale çevirdik. En çok sürdürülebilir eurobond ihraç eden banka olduk. Temin ettiğimiz 200 milyon Euro tutarındaki kaynak ile bu zincire yeni bir halka eklemenin mutluluğunu yaşıyoruz. Sürdürülebilirlik teması altında bu işlemle karbon emisyonumuzun azaltılmasını, kadın çalışan oranımızın yüksek seviyede tutulmasını ve Karbon Saydamlık Projesi (CDP) Su Programına katılmayı taahhüt ettik. Bu sayede elde ettiğimiz kaynağın maliyetini daha da aşağı seviyelere çekmeyi başardık. Bankacılık faaliyetlerimizi, sürdürülebilirlik kriterlerimize uygun yürütme sözümüzün altına bu işlemle birlikte bir kez daha imza atmış olduk” dedi.

“Zamanlaması itibarıyla çok daha önemli bir işlem”

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Son dönemde finansal piyasalarda yaşanan dalgalanmalara rağmen bu işlemin gerçekleştirilmiş olmasının önemine dikkat çeken Genel Müdür Üstünsalih, sözlerini şu şekilde bitirdi:

“Yurtdışı kaynak temini ile ilgili 2021 yılında birbirinden değerli çok önemli işlemlere imza attık. Bu işlem ise zamanlaması itibarıyla çok daha anlamlı ve önemli hale geldi. Piyasalarda görülen oynaklığa rağmen gerçekleştirilen bu kaynak temini, başta milli ekonomimiz olmak üzere Türk bankacılık sektörüne ve Bankamıza olan güveni bir kez daha teyit etmiştir. Bu vesile ile işlemin gerçekleşmesinde emeği geçen tüm muhataplarımıza teşekkür ediyorum.”