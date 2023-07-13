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SPK'dan 5 kişiye 6 ay yasak

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#SPK#Atakule GYO#İşlem Yasağı
SPKdan 5 kişiye 6 ay yasak
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 13, 2023 07:03

Sermaye Piyasası Kurulu, Atakule GYO pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlerle ilgili 5 kişiye 6 ay süreyle geçici işlem yasağı getirdi.

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Atakule GYO'da 21 Haziran'da 4 liradan başlayan yükseliş serisi her geçen gün devam etti ve dün itibarıyla 6,19 liraya ulaştı. Sermaye Piyasası Kurulu hisseyi incelediğinde 5 kişiye 6 ay süreyle işlem yasağı getirme kararı aldı.

21 Haziran 2023-11 Temmuz 2023 tarihlerini incelemeye alan SPK, Fatma Kılıç, Meltem Aslan, Ramazan Dinç, Ahmet Özel ve Mehmet Emin Özel'e 6 ay işlem yasağı getirdi.

V-101.1 sayılı Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği'nin 5/1 ve 6/1 maddelerine göre yasak kararı alındı.

İşte o maddeler:

5/1
İşlem yapma yasağı tedbirinin uygulanacağı haller
MADDE 5 – (1) Kurulca yapılan incelemelerde, haklarında makul şüphe bulunan gerçek veya tüzel kişiler ile tüzel kişilerin yetkilileri hakkında, incelemenin sonuçlanması beklenmeksizin Kurul tarafından borsalarda işlem yapma yasağı kararı verilebilir.

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6/1
Geçici işlem yapma yasağı
MADDE 6 – (1) Makul şüphe ile Kurul tarafından işlem yapma yasağı kararı verilmesi durumunda geçici işlem yapma yasağı süresi 6 ay olarak uygulanır. Ancak Kurul bu süreyi 6 ay daha uzatmaya yetkilidir.

SPK bülteninde yer alan kararda şöyle denildi:

"Atakule Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ (AGYO) pay piyasasında 21.06.2023-11.07.2023 döneminde gerçekleştirilen işlemlerde 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun (SPKn) 107/1 maddesinde sayılan fiilin işlendiğine dair makul şüphe bulunması nedeniyle; 6362 sayılı SPKn'nun 1 inci maddesi çerçevesinde yatırımcıların hak ve yararlarının korunmasını teminen, 6362 sayılı SPKn'nun 128/1-(a) maddesine dayanarak yapay piyasa oluşturmaya yönelik işlemlerin engellenmesi amacıyla; 6362 sayılı SPKn'nun 101/1 maddesi ve V-101.1 sayılı Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği'nin 5/1 ve 6/1 maddeleri uyarınca; aşağıdaki tabloda bilgilerine yer verilen şahıslar hakkında 13.07.2023 tarihli işlemlerden başlamak üzere borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verilmiştir.

SPKdan 5 kişiye 6 ay yasak


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#SPK#Atakule GYO#İşlem Yasağı

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