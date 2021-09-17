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Sosyal medyada gündem oldu... 1+0 daire 2.500 TL!

#Kiralık Ev#Emlak Piyasası#Kiralık Daire Fiyatları
Sosyal medyada gündem oldu... 1+0 daire 2.500 TL

Kiralık daire fiyatlarındaki artış gündemin en önemli konularından biri olurken, İstanbul Maltepe'de 1+0 olarak kiraya verilen daire sosyal medyada gündem oldu. 2500 TL fiyat ile ilana verilen dairenin kısa süreli kullanım için uygun olduğu belirtildi. Daireyi tutan kişiler elektrik, su, doğal gaz faturası ya da aidat ödemiyor.

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İstanbul'da yüksek kiralar gündemden düşmezken Maltepe'de kiraya verilen 1+0 daire sosyal medyada tepkilere neden oldu.

Maltepe büyük bir hastanenin yakınında bir plazada yer aldığı ifade edilen dairenin kısa süreli kullanım için kiraya verildiği belirtildi. Daireyi kiralayan kişi kira ücretinin yanında elektrik, su, doğal gaz faturaları ile internet ücreti ve bina iadatı ödemiyor.

Sosyal medyada gündem oldu... 1+0 daire 2.500 TL

Emlak ofisinden alınan bilgiye göre söz konusu binada bunun gibi 14 daire yer alıyor. Ve dairelerin 13'ü tutulmuş durumda. Söz konusu daireleri tedavi için hastaneye gelenlerin ya da hasta yakınlarının kısa süreliğine kiraladığı ve kiralayanların genellikle Lübnan, Mısır, Kuveyt gibi ülkelerden gelenler olduğu belirtildi.

Dairede banyo, tuvalet ve eşyalar bulunuyor. Mutfak ise ortak kullanım alanı. Maltepe bölgesinde kiralık 2+1 yeni binaların fiyatı 3 bin ile 3 bin 500 TL bandında bulunuyor. 

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#Kiralık Ev#Emlak Piyasası#Kiralık Daire Fiyatları