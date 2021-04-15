Son dakika... Ücretsiz izin desteği verilen sektör sayısı arttırıldı! İşte listeye yeni giren alanlar

TBMM'de görüşmeleri devam eden torba yasa görüşmeleri kapsamında yasaya 21 önerge verildi. Ücretsiz izin desteği verilen sektör sayısı arttırıldı. Düzenlemeyle yiyecek ve içecek sektörüne, diğer sektörlerden farklı olarak getirilen ücretsiz izin desteğinin kapsamı genişletilmiş oldu.

Verilen bir önerge ile son çıkarılan genelge ile faaliyetleri durdurulan sektörlerdeki personel için de 2021 yılı Nisan ve Mayıs aylarına ilişkin olarak, ücretsiz izne ayrıldıkları dönem için, günlük 50 lira ödeme yapılacak. Ayrıca halen nakdi ücret desteği alan kişiler için de destek tutarı 50 liraya çıkarılıyor.

Teklifin ilk halinde yiyecek içecek sektöründe faaliyet gösterip; 2021 yılı Mart ayında hizmet akdi bulunan ve ücretsiz izne ayrılan ve nakdi ücret desteğinden faydalanmayanlara, 2021 yılı Nisan ve Mayıs aylarına ilişkin olarak, ücretsiz izne ayrıldıkları dönem için, günlük 50 lira ödeme yapılması öngörülüyordu.

LİSTEYE YENİ GİREN SEKTÖRLER:

-İnternet kafelerin faaliyetleri

-Form tutma ve vücut geliştirme salonlarının faaliyetleri

-Eğlence parkları ve lunaparkların faaliyetleri

-Bilardo salonlarının faaliyetleri

-Düğün, balo ve kokteyl salonlarının işletilmesi

-Oyun makinelerinin işletilmesi

-Güzellik salonlarının faaliyetleri

-Hamam sauna vb. yerlerin faaliyetleri

-Kaplıca ılıca içmeler spa merkezleri vb. yerlerin faaliyetleri,

-Zayıflama salonu masaj salonu solaryum vb. yerlerin işletilmesi faaliyetleri de eklendi.

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