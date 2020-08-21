Son dakika... Türkiye müjdeyi bekliyor! İşte ilk fotoğraf
Son dakika... Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Twitter'dan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'le "Haydi Bismillah.. #MüjdelerOlsun" mesajıyla fotoğraf paylaştı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ise yaptığı paylaşımda, ''Müjdeler Olsun bugün Büyük Türkiye için önemli bir gün! Bir rüya gerçek oluyor. Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan’ın liderliğinde ülkemizde hamdolsun yeni bir sayfa daha açılıyor.'' ifadelerini kullandı.
Tüm Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün açıklayacağı müjdeyi beklerken Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ilk fotoğrafı paylaştı.
Bakan Albayrak Twitter'dan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'le paylaştığı fotoğrafa "Haydi Bismillah.. #MüjdelerOlsun" mesajını ekledi.
Haydi Bismillah..#MüjdelerOlsun pic.twitter.com/AsmuKCkWV9— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) August 21, 2020
'MÜJDE' ETİKETİNİ BİR ÖNCEKİ TWEETİNDE DE KULLANMIŞTI
Bakan Albayrak sosyal medya hesabından Necip Fazıl Kısakürek’in “Surda bir gedik açtık mukaddes mi mukaddes/Ey kahpe rüzgar artık ne yandan esersen es” dizelerini paylaşmıştı.
Bakan Albayrak'n paylaşımında 'Müjdeler Olsun' etiketini kullanması dikkat çekti.
FUAT OKTAY: BİR RÜYA GERÇEK OLUYOR
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ise Twitter'dan yaptığı paylaşımda, ''Müjdeler Olsun bugün Büyük Türkiye için önemli bir gün! Bir rüya gerçek oluyor. Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan’ın liderliğinde ülkemizde hamdolsun yeni bir sayfa daha açılıyor.'' ifadelerini kullandı.
#MüjdelerOlsun bugün #BüyükTürkiye için önemli bir gün! Bir rüya gerçek oluyor.— Fuat Oktay (@fuatoktay) August 21, 2020
Cumhurbaşkanımız Sayın @RTErdogan’ın liderliğinde ülkemizde hamdolsun yeni bir sayfa daha açılıyor.
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