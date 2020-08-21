Son dakika... Türkiye müjdeyi bekliyor! İşte ilk fotoğraf

Tüm Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün açıklayacağı müjdeyi beklerken Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ilk fotoğrafı paylaştı.

Bakan Albayrak Twitter'dan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'le paylaştığı fotoğrafa "Haydi Bismillah.. #MüjdelerOlsun" mesajını ekledi.

'MÜJDE' ETİKETİNİ BİR ÖNCEKİ TWEETİNDE DE KULLANMIŞTI

Bakan Albayrak sosyal medya hesabından Necip Fazıl Kısakürek’in “Surda bir gedik açtık mukaddes mi mukaddes/Ey kahpe rüzgar artık ne yandan esersen es” dizelerini paylaşmıştı.

Bakan Albayrak'n paylaşımında 'Müjdeler Olsun' etiketini kullanması dikkat çekti.

FUAT OKTAY: BİR RÜYA GERÇEK OLUYOR



Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ise Twitter'dan yaptığı paylaşımda, ''Müjdeler Olsun bugün Büyük Türkiye için önemli bir gün! Bir rüya gerçek oluyor. Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan’ın liderliğinde ülkemizde hamdolsun yeni bir sayfa daha açılıyor.'' ifadelerini kullandı.