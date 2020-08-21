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Ekonomi
Haber Giriş: 21.08.2020 - 13:08 | Son Güncelleme:

Son dakika... Türkiye müjdeyi bekliyor! İşte ilk fotoğraf

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Son dakika... Türkiye müjdeyi bekliyor! İşte ilk fotoğraf
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Son dakika... Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Twitter'dan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'le "Haydi Bismillah.. #MüjdelerOlsun" mesajıyla fotoğraf paylaştı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ise yaptığı paylaşımda, ''Müjdeler Olsun bugün Büyük Türkiye için önemli bir gün! Bir rüya gerçek oluyor. Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan’ın liderliğinde ülkemizde hamdolsun yeni bir sayfa daha açılıyor.'' ifadelerini kullandı.

Tüm Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün açıklayacağı müjdeyi beklerken Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ilk fotoğrafı paylaştı. 

Bakan Albayrak Twitter'dan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'le paylaştığı fotoğrafa  "Haydi Bismillah.. #MüjdelerOlsun" mesajını ekledi. 

'MÜJDE' ETİKETİNİ BİR ÖNCEKİ TWEETİNDE DE KULLANMIŞTI

Bakan Albayrak sosyal medya hesabından Necip Fazıl Kısakürek’in “Surda bir gedik açtık mukaddes mi mukaddes/Ey kahpe rüzgar artık ne yandan esersen es” dizelerini paylaşmıştı. 

Bakan Albayrak'n paylaşımında 'Müjdeler Olsun' etiketini kullanması dikkat çekti.

Bakan Albayraktan Müjdeler olsun paylaşımı
Bakan Albayrak'tan 'Müjdeler olsun' paylaşımı

FUAT OKTAY: BİR RÜYA GERÇEK OLUYOR

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ise Twitter'dan yaptığı paylaşımda, ''Müjdeler Olsun bugün Büyük Türkiye için önemli bir gün! Bir rüya gerçek oluyor. Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan’ın liderliğinde ülkemizde hamdolsun yeni bir sayfa daha açılıyor.'' ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın paylaştı: Müjdeye iki saat kala
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