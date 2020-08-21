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Ekonomi
Haber Giriş: 21.08.2020 - 11:25 | Son Güncelleme:

Son dakika haberler... Bakan Albayrak'tan 'Müjdeler olsun' paylaşımı

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Son dakika haberler... Bakan Albayrak'tan 'Müjdeler olsun' paylaşımı
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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklayacağı müjde öncesi Twitter hesabından dikkat çekici bir paylaşım yaptı. Bakan Albayrak, "Surda bir gedik açtık mukaddes mi mukaddes, Ey kahpe rüzgar artık ne yandan esersen es!" dizelerini paylaştığı mesajında #MüjdelerOlsun etiketini kullandı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklayacağı müjdeyi beklerken Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan heyecanlandıran bir paylaşım geldi.

Bakan Albayrak sosyal medya hesabından Necip Fazıl Kısakürek’in “Surda bir gedik açtık mukaddes mi mukaddes/Ey kahpe rüzgar artık ne yandan esersen es” dizelerini paylaştı.

Bakan Albayrak'n paylaşımında 'Müjdeler Olsun' etiketini kullanması dikkat çekti.

İletişim Başkanı Altun da paylaştı: Müjdeler olsun...
İletişim Başkanı Altun da paylaştı: Müjdeler olsun...
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