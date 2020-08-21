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Haber Giriş: 21.08.2020 - 12:30 | Son Güncelleme:

Son dakika haberler... İletişim Başkanı Altun da paylaştı: Müjdeler olsun...

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Son dakika haberler... İletişim Başkanı Altun da paylaştı: Müjdeler olsun...
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İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından "Memleketimiz için, gelecek nesiller için duyguda biriz. Sevinçte biriz. Hüzünde biriz. Bugün bir müjdemiz var. Heyecanda biriz. Müjdeler olsun." paylaşımında bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklayacağı müjdeye dakikalar kala, bir heyecanlandıran paylaşım da İletişim Başkanı Altun'dan geldi.

'Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafını paylaşan Altun, 'Müjdeler olsun' etiketi ile şu notu düştü:

"Memleketimiz için, gelecek nesiller için duyguda biriz. Sevinçte biriz. Hüzünde biriz. Bugün bir müjdemiz var. Heyecanda biriz. #MüjdelerOlsun"

Kısa bir süre önce de Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan bir paylaşım gelmişti. Bakan Albayrak da "Surda bir gedik açtık mukaddes mi mukaddes, Ey kahpe rüzgar artık ne yandan esersen es!" ifadelerini kullanmış ve #MüjdelerOlsun etiketini eklemişti.

Bakan Albayraktan Müjdeler olsun paylaşımı
Bakan Albayrak'tan 'Müjdeler olsun' paylaşımı
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