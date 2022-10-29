Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSADÖVİZALTINVİOP&VARANTANALİZKOBİKRİPTO PARALAR
Hürriyet Arama
HABERLEREkonomi Haberleri

Son dakika... Togg CEO'su Gürcan Karakaş'tan fiyat sorusuna yanıt: Henüz belli değil

Güncelleme Tarihi:

#Gürcan Karakaş#Togg#Togg Açılış
Son dakika... Togg CEOsu Gürcan Karakaştan fiyat sorusuna yanıt: Henüz belli değil
Oluşturulma Tarihi: Ekim 29, 2022 15:06

Togg CEO'su Gürcan Karakaş üretim tesisinin açılışı ve ilk seri üretim aracın banttan inme töreni öncesinde açıklamalarda bulundu. Togg'un fiyatına ilişkin gelen soruyu yanıtlayan Karakaş, "Fiyatlar belli değil, günümüz dünyasında hiçbir profesyonel şirket 5-6 ay sonrası için fiyat açıklamaz. 1. çeyreğin sonunda trafiğe çıkacağımız için ona göre planlıyoruz" dedi. Karakaş, "15 yıllık bir projeden bahsediyoruz. Şu an yıllık 100 bin adetlik kapasite planlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

Karakaş, Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun Bursa'nın Gemlik ilçesindeki fabrikasın açılış töreni öncesi gazetecilerin sorularını cevaplandırdı.

Karakuş, "4 seneden fazla bir süredir üzerinde çalıştığımız ve yaptıklarımızı size gösterebileceğimiz için çok heyecanlı ve mutluyuz. Cumhuriyet Bayramı'na denk gelmesi ayrı bir gurur. Nereden nereye geldik. 4.5 sene öncesi yola çıktığımızda bir otomobilden fazlası için yola çıktığımızı söylemiş ve söz vermiştik. Türkiyemize ait, bizlere ait bir cihazdan ve küresel boyutta rekabet edebilecek bir araçtan bahsetmiştik. Adım adım bunları hayata geçirdik. Gemlik kampüsümüzde, teknoloji kampüsümüzde seri imalata hazırlığımızın, ilk araçlarımızın banttan indiği güne geldik. Niye kampüs diyoruz. Burası otomobilden bir fazlasıysa bir akıllı cihaz eko sistem merkeziyse bir imalat birimi ve üretim merkezi olmaz. Dolayısıyla burada mühendisliğimizi, prototiplerimi, tasarımlarımızı her şeyi bir çatı altında yapacağımız bir kampus olarak görüyoruz. İsmini bu yüzden Togg'un Gemlik'teki teknoloji kampüsü olarak koyduk.

Haberin Devamı

Son dakika... Togg CEOsu Gürcan Karakaştan fiyat sorusuna yanıt: Henüz belli değil

Dün aracın renklerini paylaştıklarını belirten Karakaş, "Şu ana kadarki yaklaşımlarımızda her adımı sosyal medyadan paylaştık. Renklerimizle tüm Türkiye'yi kucaklıyoruz. Sadece bir rengi değil ülkemizi temsil etmek istiyoruz. Kula'nın Oltu'nun Gemlik'in tüm dünyada tanınması için. Teknolojinin gelişmesiyle bizim akıllı cihazımız hayatımızın bir parçası oluyor. Bir seyahat planlamak isterseniz, eğlenmek isterseniz bunları yapabilirsiniz. Bir yaşam alanı olarak tasarladığımız evimizden, ofisimizden sonra her türlü iş birlikleri yapıyoruz. Biz 300'e yakın start-up inceledik, 36 tanesiyle bir modelini yaptığımız hizmetin çalışmalarını yaptık, 19 tanesiyle el sıkıştık. Dış dünyayı biz size getireceğiz, siz gitmeyeceksiniz. Biz 1 sene önce bataryayı üretmek geliştirmek için bir anlaşma yaptık onun çalışmalarına başladık. Bir taraftan onları göreceksiniz bir taraftan Togg'u göreceksiniz" dedi.

Haberin Devamı

FİYAT SORUSUNA YANIT

Karakaş, aracın fiyatıyla ilgili soruya, "Fiyatlar belli değil, günümüz dünyasında hiçbir profesyonel şirket 5-6 ay sonrası için fiyat açıklamaz. 1. çeyreğin sonunda trafiğe çıkacağımız için ona göre planlıyoruz" cevabını verdi.

15 senelik bir projeden ahzettiklerini belirten Karakaş, "Şu an kurduğumuz kapasite yıllık 100 bin, öğrenerek ve gelişerek çıkıyorsunuz. Dünyada oyunun kuralları neyse adım adım gidiyoruz" dedi.

Karakaş, TOGG'un trafiğe çıkma tarihinin Mart'ın sonu olarak belirlediklerini ifade etti.

Gözden Kaçmasın

TOGG açılışına saatler kaldı... Fiyatı ne kadar olacak Hangi renklerde olacak Banttan ne zaman inecekTOGG açılışına saatler kaldı... Fiyatı ne kadar olacak? Hangi renklerde olacak? Banttan ne zaman inecek?Haberi görüntüle

AÇILIŞA SAYILI SAATLER

Togg'a Bursa Büyükşehir Belediyesi’nce 28 Ekim 2022 tarih ve 3879 sayı ile ‘İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatı’ düzenlendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla Gemlik Kampüsü’nün açılışına sayılı saatler kaldı. Togg Gemlik Kampüsü'nün açılışına gelen davetliler, alana alınmaya başlandı. Fuaye alanında Togg'un C-SUV ve sedan modeli ile 1961 yılında yapılan ‘Devrim’ otomobili de sergilenmeye başlandı. Araçlar davetliler tarafından yoğun ilgi görürken, kimileri ise hatıra fotoğrafı çektirdi. Togg'un üretim aşamasının videoları da alandaki ekranlara yansıtıldı.

Haberin Devamı

Açılıştan sonra seri üretim sürecine geçmesi öngörülen Türkiye'nin akıllı otomobili Togg, ‘Anadolu’, 'Gemlik’, ‘Oltu’, ‘Kula’, ‘Kapadokya’ ve ‘Pamukkale’ isimlerini taşıyan renklerle satışa sunulacak.

Gözden Kaçmasın

Türkiyenin gurur günü... Yerli otomobil serüveni 11 yıl önce Erdoğan bu sözleriyle başlamıştıTürkiye'nin gurur günü... Yerli otomobil serüveni 11 yıl önce Erdoğan bu sözleriyle başlamıştıHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Gürcan Karakaş#Togg#Togg Açılış

BAKMADAN GEÇME!

ABDde vücut geliştirme skandalı Kadın sporcuların taciz iddiaları kan dondurdu

ABD'de vücut geliştirme skandalı! Kadın sporcuların taciz iddiaları kan dondurdu

#Vücut Geliştirme
Elondan bahsederken ağlamıştı... İşte Muskın hedef alıp ilk günden Twitterdan kovduğu Vijaya Gadde

Elon'dan bahsederken ağlamıştı... İşte Musk'ın hedef alıp ilk günden Twitter'dan kovduğu Vijaya Gadde!

#Vijaya Gadde
BİR SORUDAN FAZLASI | Eşim çocuk istiyor/istemiyor, ne yapacağım

BİR SORUDAN FAZLASI | "Eşim çocuk istiyor/istemiyor, ne yapacağım?"

#Evlilik

BAKMADAN GEÇME!

ABDde vücut geliştirme skandalı Kadın sporcuların taciz iddiaları kan dondurdu

ABD'de vücut geliştirme skandalı! Kadın sporcuların taciz iddiaları kan dondurdu

#Vücut Geliştirme
Elondan bahsederken ağlamıştı... İşte Muskın hedef alıp ilk günden Twitterdan kovduğu Vijaya Gadde

Elon'dan bahsederken ağlamıştı... İşte Musk'ın hedef alıp ilk günden Twitter'dan kovduğu Vijaya Gadde!

#Vijaya Gadde
BİR SORUDAN FAZLASI | Eşim çocuk istiyor/istemiyor, ne yapacağım

BİR SORUDAN FAZLASI | "Eşim çocuk istiyor/istemiyor, ne yapacağım?"

#Evlilik