TOGG açılışına saatler kaldı... Fiyatı ne kadar olacak? Hangi renklerde olacak? Ne zaman satışa çıkacak? İşte merak edilen tüm yanıtlar

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1961 yılındaki ilk Yerli Otomobil girişimi ‘Devrim’den 60 yıl sonra, Türkiye’nin otomobil üretme hayalinde önemli bir kilometre taşı geride kalıyor.

< NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK? >

bugüne kadar prototip atölyesinde üretilerek çeşitli yol testleri yapılan Togg'un C-SUV modeli seri üretime tamamen hazır hale gelecek. Hemen ardından ise C-SUV yollara çıkmaya hazır olduğunu belgelemek üzere akredite test merkezlerine gönderilecek.

Yaklaşık 5 ay sürecek homolagasyon testlerinin ardından onay belgelerini alacak Togg, Mart 2023 itibarıyla Türkiye’de satışa sunulacak.





< FİYATI NE KADAR OLACAK? >

MART 2023’te satışa çıkacak ilk elektrikli model C-SUV muhtemelen 300 km ve 500 km olmak üzere iki farklı versiyonla satışa sunulacak. Fiyatı daha uygun olan 300 km’lik versiyonun yüzde 10’luk ÖTV dilimine girmesiyle 900 bin TL civarında bir fiyatla satışa çıkacağı tahmin ediliyor. Bu rakam da Togg CEO’su Gürcan Karakaş’ın sık sık vurguladığı “Mevcut içten yanmalı C-SUV’larla rekabetçi bir fiyat olacak” sözlerini doğruluyor.

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< 2023'TE KAÇ ADET ÜRETİLECEK? >

Togg'un üretimi kademeli olarak artacak. Bu kapsamda, satışa sunulacağı 2023 yılında 17 ila 18 bin adet C-SUV’un üretilip satışa çıkarılması planlanıyor. Togg’un deneme üretimlerinin sürdüğüne işaret eden Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, konuyla ilgili olarak “Şirketin 2023 yılı hedefi 17-18 bin araç üreterek piyasaya sürmek” bilgisini vermişti.

< KAÇ ŞARJ İSTASYONU OLACAK? >

Elektrikli araçların en büyük problemi olan şarj istasyonlarının yetersizliği için de atım atan Togg, Trugo markasıyla Türkiye’nin 81 iline 1.000 adet şarj istasyonu kuracak. Bu kapsamda, Shell ile bir işbirliğine de giden Togg, 400 Shell istasyonunda 600’den fazla şarj cihazının kurulumunu yapacak. Şarj cihazları, Trafik yoğunluğunun yüksek güzergâhlarda 25, az olduğu bölgelerde ise 50 kilometrede bir kurulacak. Yüksek hızlı şarj cihazlarıyla bir bataryanın doluluk oranı ortalama 25 dakika içinde yüzde 20’den yüzde 80’e ulaşabilecek.

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< TOGG NASIL SATILACAK? >

Togg'un iç pazardaki satış yöntemi ise klasik bayilik sisteminden de sadece online satıştan da farklı olacak. Henüz netleşmiş değil ama ‘Apple’ benzeri deneyim merkezlerinde kullanıcıların araca temas edip sipariş işlemlerini başlatabileceği bir model geliştiriliyor olabilir. CEO Karakaş da satışla ilgili. “Ne sadece geleneksel bir bayi ne de sadece online satıştan ziyade ikisinin de yer aldığı, harmanlandığı bir deneyim merkezi üzerine düşünüyoruz” demişti.

< 6 FARKLI RENK SEÇENEĞİ... >

TOGG dün yaptığı paylaşımla 2023’ün ilk çeyreğinde satışa sunacağı C-SUV modelinin renklerini paylaştı. Açıklamada, C-SUV’un 6 farklı renk seçeneğine sahip olacağı ve bu renklerin isimlerini Türkiye’nin güzelliklerinden aldığı belirtildi. İsimler ise Anadolu, Gemlik, Oltu, Kula, Kapadokya ve Pamukkale şeklinde sıralandı.

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< 30 DAKİKADAN KISA SÜREDE %80 ŞARJ >

- 300 ve 500 km olmak üzere iki farklı versiyonla satışa çıkacak modelin bataryaları ise hızlı şarjla 30 dakikadan kısa sürede yüzde 80 dolabilecek.

- Togg modelleri sadece bir otomobil olmayacak, 4 tekerlekli bir akıllı cihaz olarak kullanılacak. Yazılımıyla öne çıkacak Togg'lar internet alışverişi, ödeme, bağlantılı servisler gibi birçok önemli hizmeti kullanıcılarına sunacak.

- İnce LED far tasarımı günümüzde otomobillerin en sık kullandığı tasarım olarak öne çıkıyor. Bu far tasarımı, ön tampon üzerinde aşağı doğru dikey uzanan gündüz LED’leriyle birlikte otomobile güçlü, agresif bir karakter çiziyor.

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- Siyah ve geniş ızgara üzerinde yer alan gri renkli lale motifleriyle Togg C-SUV Türk kültüründen de çizgiler taşıyor. Bu arada otomobil elektrikli olduğu için ızgarada hava boşlukları değil kamera ve sensörler bulunuyor.