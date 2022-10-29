Türkiye'nin gurur günü... Yerli otomobil serüveni 11 yıl önce Erdoğan bu sözleriyle başlamıştı

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Türkiye'nin yıllardır beklediği yerli otomobil Bursa'nın Gemlik ilçesinde inşa edilen son teknoloji dev fabrikadan çıkıyor. Doğuştan elektrikli olan yerli otomobilin fabrikasının açılışını ve ilk banttan indirme töreni Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşecek.

İLK OLARAK 11 YIL ÖNCE AÇIKLANDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yerli otomobile ilişkin olarak ilk açıklamasını 20 Ocak 2011 tarihinde TÜSİAD 41'inci Genel Kurulu'nda yaptı. Dönemin başbakanı olan Cumhurbaşkanı Erdoğan "Şu anda otomotiv sektörü içinde olan babalar burada. Bu işi halledin. Bir araya gelerek mi yaparsınız, yok ben bunu kendim de yaparım mı dersiniz. Nasıl arzu ederseniz. Artık yapalım. Türkiye'ye ve Türk'e bu yakışır. Bunu yapmamız lazım" dedi.

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"YERLİ OTOMOBİL MARKASI KONUSUNDA ISRARIM VAR"

Tarihler 26 Eylül 2011'i gösterdiğinde Cumhurbaşkanı Erdoğan "Bu pazara artık yerli bir otomobil yakışır. Yarım asırdan fazla süredir faaliyette bulunduğumuz bu sektörde artık kendimize bir model oluşturmanın vakti gelmiştir. Bu işe girecek bir babayiğit vardır" açıklamasını yapmıştı.

22 Mayıs 2014 tarihinde Cumhurbaşkanı Erdoğan "Yerli otomobil markası konusunda ısrarım var. Türkiye artık yerli otomobil markasını üretebilecek duruma gelmiştir" demişti.

"MONTAJCILIK BU MİLLETE YAKIŞMIYOR"

24 Mayıs 2017 tarihinde TOBB Genel Kurulu'nda konuşan Erdoğan "Montajcılık bu millete yakışmıyor. Gelin yüzde yüz yerli otomobilin 'made in Turkey' olarak çıkartalım" ifadelerini kullanmıştı.

2017 YILI DÖNÜM NOKTASI OLDU

2 Kasım 2017 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Türkiye'nin Otomobili Ortak Girişim Grubu Tanıtım Toplantısı tertip edildi.Togg'u yapacak 5 babayiğit duyuruldu. İmza altına alınan protokolle Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) koordinasyonunda Anadolu Grubu, BMC, Kök Grubu, Turkcell ve Zorlu Holding Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nu kurmuş oldu.

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CEO ATAMASI YAPILDI

2 Haziran 2018 tarihinde Anadolu Grubu, BMC, Kök Grubu, Turkcell ve Zorlu Holding'in payları yüzde 19'ar, TOBB'un payı ise yüzde 5'le Togg'un kuruluşu gerçekleşti. Şirketin CEO'luğuna ise Gürcan Karakaş atandı.

İLK PROTOTİP ORTAYA ÇIKTI

Togg'un ilk prototipi 5 Ağustos 2019 tarihinde ortaya çıktı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı (TOBB) Rifat Hisarcıkoğlu ve Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) bir araya gelerek, yerli otomobilin ilk prototipini inceledi.

TOGG, BİLİŞİM VADİSİ'NE TAŞINDI

30 Eylül 2019 tarihinde Togg'un merkezi Gebze'de bulunan Bilişim Vadisi'ne taşındı.

BRANDA ALTINDA TOGG'LAR BELİRDİ

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20 Aralık 2019'da Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank üstü örtülü Togg otomobillerinin önünde poz verdi.

VE TOGG RESMEN TANITILDI

27 Aralık 2019 tarihinde Togg otomobillerinin ön gösterimi Bilişim Vadisi'nde büyük coşku için gerçekleştirildi ve binlerce ziyaretçinin yanında televizyon ekranları karşısında milyonlarca kişi Togg'u görmüş oldu.

FABRİKA İNŞAATI BAŞLADI

18 Temmuz 2020 tarihinden itibaren Togg'un Bursa'nın Gemlik ilçesinde 1,2 milyon metrekarelik alan üzerindeki fabrikasının temeli Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından atıldı.

MARKA RESMİLEŞTİ

7 Ağustos 2020 tarihinde Togg'un markasının yurt içi ve yurt dışında Togg olacağı duyuruldu.

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BATARYA İÇİN İŞ ORTAKLIĞI

Togg'un batarya modülü ve paketinin Türkiye'de üretimi için Farasis'le iş ortaklığı anlaşması yapıldı. 20 Kasım 2020 tarihinde niyet mektubu imzalandı.

TOGG'UN SERMAYESİ BELİRLENDİ

3 Haziran 2021'de Togg'da gerçekleştirilen sermaye artırımıyla Türkiye'de ödenmiş sermayesi en yüksek otomotiv şirketi oldu. Togg'un sermayesi 996 milyon 774 bin lira oldu. Sermaye artırımına katılmayan KÖK Ulaşım'ın payları Anadolu Grubu, BMC, Turkcell ve Vestel'in hisseleri yüzde 19'dan yüzde 23'e, TOBB'un yüzde 5 hissesi de yüzde 8'e çıktı.

SİRO'NUN KURULUŞU GERÇEKLEŞTİ

29 Eylül 2021 tarihinde Togg ile Farasis ortaklığında otomotiv ve otomotiv dışı uygulamalarda enerji depolama çözümleri için Sigor Silk Road Temiz Enerji Çözümleri şirketi kuruldu.

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LOGO TANITILDI

Togg'un yeni logosu 18 Aralık 2022 tarihinde tanıtıldı. Doğu ve Batı kültürlerinin bir araya gelmesini simgeleyen logoda yaşamı kolaylaştıran mobilite çözümleri sayesinde teknolojiyi ve insanı bugünün ve yarının keşisim noktasında bir araya getiren teknoloji vurgusu da yapıldı.

CES 2022'DE YER ALDI

Togg dünyanın en büyük tüketici elektroniği fuarı CES 2022'ye katıldı. Togg 6 Ocak 2022 tarihinde CES'in En İyi 20 Markası'ndan biri oldu.

ŞARJ AĞI LİSANSI ALINDI

1 Temmuz 2022 tarihinde Trugo markasıyla EPDK'dan şarj ağı işletmeciliği lisansı alınmış oldu.

DENEME ÜRETİMİ GERÇEKLEŞTİ

30 Temmuz 2022 tarihinde robotlar fabrikada C-SUV gövdesinin deneme üretimini gerçekleştirdi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İLK TESTİ YAPTI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 6 Ağustos 2022 tarihinde Gemlik'te üretilen ilk deneme aracıyla test sürüşü gerçekleştirdi.

İLK PROTOTİP BATARYA ÜRETİLDİ

Siro, Gemlik'teki fabrikada 8 Ağustos 2022 tarihinde ilk prototip bataryanın üretim ve testlerini gerçekleştirdi.

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TOGG DÜNYANIN UCUNDA test EDİLDİ

Tarihler 14 Eylül 2022'yi gösterdiğinde Togg, Arjantin'in Ushuaia kentinde akredite merkezinde testler gerçekleştirdi. Çetin kış şartlarında ve dünyanın öteki ucuna giden Togg, testlerden başarıyla geçti.

TOGG ÜRETİME BAŞLIYOR

Cumhuriyetin 99'uncu yılında TOGG'un elektrikli C-SUV modelinin üretimi bugün itibarıyla Gemlik'te başlayacak.