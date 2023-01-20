Son dakika... Togg açıkladı! Ön sipariş verme hakkı geldi

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Togg'da önemli gelişme yaşandı. Türkiye’nin ilk yüzde 100 elektrikli yerli otomobili Togg, ekosisteminde önemli bir rolü olan mobil uygulaması Trumore'u yayımladı.

Togg, Trumore'u akıllı telefonlarına indirenlerin ister NFT açık artırmasıyla, ister YeniLig'de yarışarak isterse de çekilişe katılarak ön sipariş verme hakkı doğacağını duyurdu.

Togg'dan yapılan paylaşım şöyle:

Daha fazlası şimdi Trumore’da!



Hemen indirin, Togg mobilite ekosistemine giriş yapın. https://t.co/5Cb6Pb78O8



İster NFT açık artırmasıyla, ister YeniLig'de yarışarak, ister çekilişe katılarak #Togg akıllı cihazı için ön sipariş verme hakkı kazanın.#ReDefineMobility#Trumore pic.twitter.com/YTs9lQ9kq1 — Togg (@Togg2022) January 20, 2023

Togg sosyal medya hesabı Twitter üzerinden heyecanlandıran bir paylaşımda bulundu. Akıllı cihaz olarak tanımlanan Togg'a destek verecek olan Trumore uygulaması platformlarda yayımlandı.

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TRUMORE PLATFORMLARDA



Yapılan paylaşım ile kişiselleştirilmiş, akıllı, empatik ve kesintisiz bir kullanıcı deneyimi sunan Trumore'un bugün App Store, Google Play ve AppGallery'deki yerini alacağı açıklandı.

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AKILLI ŞEHİRLER İÇİN TRUMORE DENEYİMİ



Togg, Trumore'un kullanıcılarına kazandıran, gezdiren, eğlendiren ve sürekli gelişen uygulamaları ile akıllı yaşam alanındaki dijital platformunu deneyimletiyor. Kullanıcı ihtiyaçlarını anlayan yapay zeka günlük rutinleri planlıyor, asistanlık yapıyor.



Akıllı rotalama ile uygun şarj istasyonuna göre, park yeri planlama, sipariş verebilme ve ödeme yapabilme gibi çözümleri sunuyor. Kazandıran blokzincir tabanlı fintek çözümleri ile kullanıcılarına benzersiz bir deneyim sağlıyor. Sürekli gelişen iş ortaklığı ağıyla kullanıcılarına daha fazlasını deneyimletiyor.