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Son dakika... Togg açıkladı! Ön sipariş verme hakkı geldi

Güncelleme Tarihi:

#Togg#Trumore#Uygulama
Son dakika... Togg açıkladı Ön sipariş verme hakkı geldi
Oluşturulma Tarihi: Ocak 20, 2023 16:23

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu, Trumore uygulamasını indirip çekilişe katılanların Togg için ön sipariş verme hakkı kazanacağını açıkladı.

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Togg'da önemli gelişme yaşandı. Türkiye’nin ilk yüzde 100 elektrikli yerli otomobili Togg, ekosisteminde önemli bir rolü olan mobil uygulaması Trumore'u yayımladı.

Togg, Trumore'u akıllı telefonlarına indirenlerin ister NFT açık artırmasıyla, ister YeniLig'de yarışarak isterse de çekilişe katılarak ön sipariş verme hakkı doğacağını duyurdu.

Togg'dan yapılan paylaşım şöyle:

Togg sosyal medya hesabı Twitter üzerinden heyecanlandıran bir paylaşımda bulundu. Akıllı cihaz olarak tanımlanan Togg'a destek verecek olan Trumore uygulaması platformlarda yayımlandı.

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TRUMORE PLATFORMLARDA

Yapılan paylaşım ile kişiselleştirilmiş, akıllı, empatik ve kesintisiz bir kullanıcı deneyimi sunan Trumore'un bugün App Store, Google Play ve AppGallery'deki yerini alacağı açıklandı.

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AKILLI ŞEHİRLER İÇİN TRUMORE DENEYİMİ

Togg, Trumore'un kullanıcılarına kazandıran, gezdiren, eğlendiren ve sürekli gelişen uygulamaları ile akıllı yaşam alanındaki dijital platformunu deneyimletiyor. Kullanıcı ihtiyaçlarını anlayan yapay zeka günlük rutinleri planlıyor, asistanlık yapıyor.

Akıllı rotalama ile uygun şarj istasyonuna göre, park yeri planlama, sipariş verebilme ve ödeme yapabilme gibi çözümleri sunuyor. Kazandıran blokzincir tabanlı fintek çözümleri ile kullanıcılarına benzersiz bir deneyim sağlıyor. Sürekli gelişen iş ortaklığı ağıyla kullanıcılarına daha fazlasını deneyimletiyor.

İşte TOGG'un teknoloji ve üretim kampüsü
daha fazla video içinİşte TOGG'un teknoloji ve üretim kampüsü
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#Togg#Trumore#Uygulama

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