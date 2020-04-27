Son dakika... TOBB Nefes Kredisi bugün itibarıyla devreye alındı

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu "Bu projede TOBB ve 365 oda ve borsa olarak, üyelerimize kısa sürede 6 milyar liranın üzerinde kredi sağlayacağız. TOBB Nefes Kredisi’nin faizi yıllık yüzde 7,5 olacak. Bir üyemiz azami 100 bin lira kredi kullanabilecek. 2020 yılında ne anapara ne faiz ödemesi olacak. Cirosu 25 milyon liranın altında olan küçük işletmelerimiz bugünden itibaren üye oldukları oda ve borsalardan alacakları üyelik belgesiyle Denizbank şubelerine başvurabilecek." dedi.

“KOBİ’LERİMİZ ÜZERİNE DÜŞENİ YAPTI ŞİMDİ SIRA BİZDE”

DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş üçüncü kez yer aldıkları TOBB öncülüğünde hayata geçirilen Nefes Kredisi ile ilgili şunları söyledi; “Ekonomimizi ayakta tutan, istihdamın, üretimin, ihracatın yükünü sırtlayan KOBİ’lerimizin yanındaki güç olmak amacıyla, piyasa faiz oranlarının altında gerçekleştirilen tüm projelerde hep ön safta yer aldık. KOBİ’lerimiz, Koronavirüs ile mücadelenin zirveye çıktığı bu hassas dönemde ülkemiz için büyük fedakarlıkta bulunarak kepenklerini gönüllü olarak kapattı. Birçok tezgah, dükkan, fabrika uzun süredir faaliyet gösteremiyor. Onlar üzerine düşeni yaptı, şimdi bu toprakların ürettikleri ile ekmeklerini kazanan bizler de; üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmeliyiz.

“Bugüne kadar özellikle KOBİ’lere ve küçük esnafa sunduğu destekle, Türkiye’de sürdürülebilir kalkınma ve sosyal dengenin oluşturulması yönünde önemli misyon üstlenmiş bir kurumuz. Bu değerli mirastan aldığımız güçle, yeniden önemli inisiyatif üstlenerek TOBB ve KGF desteği ile, yıllık yüzde 7,5 faiz oranlı ve üst limiti 50.000 ve 100.000 TL arasında değişen “TOBB Nefes Kredisi”ni hayata geçiren banka konumunda yer alıyoruz. Yağmurlu havada şemsiyeyi kapatmıyor, 2020 yılında bir kez daha KOBİ’lerimizin yanında olmaktan gurur duyuyoruz” dedi.

Ateş şöyle devam etti, “2017 yılında KOBİ’lerimize düşük faiz imkânı tanıdığımız ilk Nefes Projesi önümüze geldiğinde, hiç tereddüt etmeden tek özel banka olarak yerimizi aldık; devrim niteliğindeki bu iş için taşın altına elimizi koyarak toplam 12 bin KOBİ’ye, 1,1 milyar TL kredi kullandırdık. 2018 yılında da, piyasada mevduat faiz oranı yüzde 15’e yakın, kredi faiz oranları ise yüzde 17-18’ler civarında iken, aylık yüzde 0,99 faizli kredi imkânı ile KOBİ’lere nefes aldırmak üzere yeniden bir araya geldik. Toplam 1.3 milyonun üzerinde işletmenin üye olduğu TOBB, Hazine Müsteşarlığımız ve Kredi Garanti Fonu’nun desteği sayesinde 4 banka ve 2 katılım bankası güçlerimizi birleştirdik, kamu bankalarının yanında yine tek özel banka olarak yerimizi aldık. Bu projede de toplam 8 bin KOBİ’ye, 1,2 milyar TL kredi kullandırdık. Şimdi ise; üçüncüsü tesis edilen Nefes Kredisi projesinde, 3 Milyar TL tutarında krediyi gerçek ihtiyaç sahibi KOBİ’lerimize aktarmak için var gücümüzle çalışacağız”.