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Son dakika... TL mevduata stopaj indiriminde süre uzatıldı

#Türk Lirası#Stopaj İndirimi#Mevduat
Son dakika... TL mevduata stopaj indiriminde süre uzatıldı

Türk lirasının değerini korumak, birikimlerin Türk lirası cinsinden açılmış Mevduat ve katılım hesaplarında tutulmasını sağlamak ve yastık altı birikimlerin bu hesaplarda değerlendirilmesini teşvik etmek amacıyla verilen Stopaj desteği 31 Aralık 2021'e kadar uzatıldı.

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Ekim 2020’den bu yana TL mevduatlara uygulanan stopaj desteği süresi bir kez daha uzatıldı.

Cumhurbaşkanlığının konu ile ilgili kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, vadesiz ihbarlı hesaplar ile 6 aya kadar vadeli hesaplarda indirimli oran yüzde 5, 1 yıla kadar vadeli hesaplarda yüzde 3 olarak uygulanmaya devam edecek.

1 yıldan uzun vadeli hesaplarda ise kesinti oranı sıfır olarak uygulanmaya devam edilecek. 30 Eylül’de son bulması öngörülen uygulama 31 Aralık tarihine kadar devam edecek.

Eylül 2020'de 3 aylığına getirilen düzenleme daha önce Aralık 2020, Mart 2021 ve Temmuz 2021 tarihlerinde 3'er ay süreyle uzatılmıştı.

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#Türk Lirası#Stopaj İndirimi#Mevduat