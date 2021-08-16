Son dakika... THY, Afganistan'a tarifeli uçuşları iptal etti

Türk Hava Yolları, Afganistan'daki iç karışıklık nedeniyle ülkeye olan tüm seferlerini iptal etti. Taliban'ın Afganistan’ın başkenti Kabil’e girmesinin ardından ülkede bulunan Türk vatandaşlarının tahliyesini gerçekleştirmek üzere Türk Hava Yolları’na (THY) ait uçak gönderildi. 324 yolcunun bugün İstanbul’a gelmesi bekleniyor.

Başkent Kabil’de bulunan vatandaşlar ülkeden kaçmak için havalimanlarına akın etti. Bunun üzerine ülkeye gerçekleştirilen tüm uluslararası seferler iptal edildi. Ülkede bulunan Türk vatandaşları ve Türkiye’de ikamet eden eden yabancı uyruklu vatandaşların tahliyesi için gece saatlerinde THY ait bir uçak ülkeye gönderildi .

TC-JJM kuyruk tescilli THY’ye ait yolcu uçağı TSİ saat 07.00’da Kabil Havalimanı’na iniş yaptı. 324 yolcunun tahliyesini gerçekleştiren uçağın 14.35’de İstanbul’da olması bekleniyor

ABD güçlerinin ülkeden ayrılmasının ardından Taliban'ın şehirleri birer birer ele geçirmesiyle birlikte başlayan kaos ortamı yerini ülkeden kaçışa bıraktı. En güvenli bölge olarak seçilen Kabil Havalimanı'na on binlerce Afgan hucüm etti. Uçaklara binmek isteyen Afganları yatıştırmak için güvenlik güçleri havaya ateş açtı.

YOLCULARA 14 GÜN KARANTİNA

Kabil’de bulunan Türk vatandaşları ve ikamet izni olan yabancı uyruklu vatandaşları koronavirüs önlemleri kapsamında 14 gün ev karantinasına alınacak. Diğer yolcular iste İstanbul’da belirlenen 11 otelde karantinada tutulacak.

ABD 20 YIL SONRA GİTTİ, TALİBAN GERİ DÖNDÜ

Afganistan'da Taliban 20 yıl sonra başkent Kabil'i ele geçirdi. Taliban güçlerinin kentin dış mahallerine girmesi üzerine Devlet Başkanı Eşref Gani ülkeyi terk etti.

Taliban, hiçbir direnişle karşılaşmadan kent merkezine girdi. Başkanlık sarayı ele geçirildi. Kabil Havalimanı'nda ateş açıldığı haberi geliyor.

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