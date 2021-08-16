BM raporunda ortaya çıkan gerçek: ABD-Taliban anlaşmasındaki ‘gizli maddeler’

Pandemi felaketi...

2 yıllık kapanmalar...

AB’nin, İngiltere’nin “kırmızı listeleri” derken...

Dün, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy’la “yangın sonrasını” konuştum...

- Sayın Bakan, bunca sıkıntı, badire, kapanmalar. Bir de üstüne yangınlar... Hiç böylesini görmemiştik. Bu kadar badirenin arasında turizm gelirlerimiz ne oldu?

- Evet zorlu bir dönemden geçtik ve geçiyoruz. Siz de saydınız. Dünya çapında bir olay. Sıkıntılar yok değil elbette.

- Yani zararda mıyız?

(Bakan Ersoy gülerek)

- Yok... Yok... Biz zaten her türlü sıkıntıya göre bir planlama yapmıştık.