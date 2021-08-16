Afganistan için yanlış ve doğru

Uluslararası gözlemciler...
- Önce bir yıl dediler.
- Sonra üç ay dediler.
Büyük bir felaket.
*
Şu ana kadar 38 vatandaşımızı kaybettik.
Kayıplarımız var.
*
Binalar yıkıldı. Araçlar gitti. Büyük bir maddi yıkım var.
*
Şu anda yapılması gereken tek şey var:
Nasıl bir tuhaf duruş?
Şöyle bir şey:
*
Sürekli “Gelen gelsin kardeşim, hepsine yerimiz var” havasındalar.
“Biz büyük bir milletiz, bizim tarihimiz şöyledir, böyledir” türü şeyler söylüyorlar.
*
Sanki Türkiye, “açık kapı politikası” izliyormuş gibi bir yaklaşım sergiliyorlar.
Ankara Altındağ’da yaşanan olaylara baktığımızda ne görüyoruz?
Eften püften bir mesele üzerine çıkan bir kavganın nasıl bir anda Suriyeli/Türk çatışmasına dönüşebildiğini görüyoruz.
Alarm zilleri çalıyor!
Ülkeyi karıştırmak isteyenler için büyük bir potansiyel var burada.
Ve son günlerde agresiflik oranı giderek artan bir kampanya yürütülüyor.
Tam bu noktada...
Genel yaklaşımı yeniden gözden geçirmek, endişeleri giderici bir tutum almak, kışkırtıcılığın prim yapmamasını sağlayacak önlemler almak gerekiyor.
Ve bunu bugün yapmak gerekiyor.
Bir süre önce epey popüler olmuştu.
*
“Popülerliği geçsin, izlerim” demiştim.
Geçti ve izledim.
Süreç şöyle işledi:
*
- Tam tatilin göbeğinde hepimizi derinden yaralayan yangınlar çıktı.
- Bir süre olayın ayırdına varamadık.
- “Tatil” ve “Yangın” ikileminde kaldık.
- Yangınların büyük ölçüde söndürülmüş olması, herkes gibi beni de rahatlattı.
*
Fakat benim herkesten farklı olarak şöyle bir sorunum var:
*
Dünkü yazımın bir bölümünden murat etmediğim maksatlar çıkarıldı.
Bayağı bir tepinildi üstünde konunun.
Ne kadar düşmanım varsa üşüştü yazının üzerine.
Tepin Allah tepin.
- BİRİNCİ OLAY: Yangın bölgelerinden birinde bir grup, yaptıkları haberleri beğenmedikleri için TRT ekibine saldırıyor. Fiili şiddet uygulayarak, yumruklar savurarak, hakaretler ederek...
*
- İKİNCİ OLAY: Dün görüntülerini izledim: Bir CHP Milletvekili, Ülke TV ekibiyle ağız dalaşına giriyor, hatta olayı o kadar ileri götürüyor ki... Ülke TV’nin kadın muhabirinin üzerine yürüyor.
Herkes işin bir ucundan tutmaya çalışıyor.
*
Gözlemliyorum:
“Hortumun bir ucundan tutarım belki” diyerek... Doğrudan yangın söndürme işine yardımcı olmak için bölgeye gidenler var.
*
Demet Akalın’a bakıyorum:
Resmen tek kişilik yardım örgütü gibi çabalıyor.
*
Başta ana muhalefet lideri Kemal Kılıçdaroğlu olmak üzere muhalif kesimler, “Ormanlar yanarken Meclis’ten ormanlık alanların yapılaşmasını sağlamak için kanun çıkardılar” diye yoğun bir propaganda yaptılar.
*
Bu propaganda bayağı etkili olmuş durumda.
*
- Aklı başında, gayet eğitimli arkadaşlarım arasında bile, “Kasten yakıyorlar buraları... Yapacakları binalara yer açıyorlar” falan diyenler var.
Bir yanda da nifak yangınları...
*
Nedir nifak yangını?
Mesela şudur:
*
“Yunanistan uçak teklif etti, bizimkiler reddetti” diye palavra sıkmaktır. Sonra bu palavradan yola çıkarak... “Türkiye’ye yardım edilsin” diye sosyal medya kampanyası yapmaktır.
*
Nedir nifak yangını?
İzlediğim video aynen şöyleydi:
*
Trafik polisinin durdurduğu araçtaki şahıs...
“Sen benim milletvekili olduğumu nasıl bilmezsin” diye azarlıyor ve çıkışıyordu.
Trafik polisi de gayet kibar bir dille...
“650 milletvekili var. Ben nasıl hepsini bilebilirim” diye milletvekilinden anlayış bekliyordu.
*
Yani gördüğüm her yemek yeme, tatilin tadını çıkarma fotoğrafının altına...
“Memleket yanarken bu yaptığınız da nedir? Çabuk yasa bürünün bakayım” diye yazan sevimsiz tiplerden değilim.
Hatta ve hatta...
Yangın sırasında Marmaris ya da Manavgat’ta tatilde olanların zorunlu olarak yangın manzarası karşısında yemek yeme durumunda kalmalarını da anlayışla karşılarım.
Ne yapsın bu insanlar?
Aniden ortaya çıkmış bir durum.
*
Bir taraf “Uçak da uçak” diye tutturuyor. Öbür taraf “Helikopter var, mis gibi” diye tutturuyor.
*
Bir taraf yangından politik muhalefet çıkarmaya çalışıyor. Öbür taraf yangının iktidara dokunmaması için çırpınıyor.
Tarafsız yorum yok. Soğukkanlı analiz yok. Bilgiye dayalı yaklaşım yok. Uzman görüşü yok. Olumlu ile olumsuzu aynı anda ortaya koyma yok. Meseleyi anlama çabası yok.
*
Bu ortam var ya bu ortam...
En az yangın kadar tehlikeli.
Bu türden kişisel tercihlerle uğraşılmaz, bu türden kişisel tercihler mesele edilmez, bu türden kişisel tercihler üzerinden hüküm bina edilmez.
Peki ya ne yapılır?
Hiçbir şey yapılmaz.
*
Ha sen ille de bir şey mi yapmak istiyorsun?
O zaman saygı duymayı denemelisin.
*
Ümit Aktaş.
*
Aşıdan hazzetmiyor. Hakkıdır.
*
Aşı olmayı reddediyor. Kendi tercihidir.
*
Aşıda zorlama olmayacağını savunuyor. Normaldir.
*
Gel gelelim 23 milyona yakın vatandaşımız, inatla ve ısrarla aşı olmaktan kaçınıyor. Yani arz var, talep yok. Peki ama neden? Elimde bir veri yok nedenlere dair. Sadece tahminlerim var. Onları yazıyorum:
*
- ÇİP: Özellikle komplo teorisyenlerinin ortaya attığı tezlerin etkisinde kalanlar, ilk zamanlar “Çip takacaklar” diyorlardı. Ama gitgide daha çok alay konusu haline geldiklerini fark ettiler. Bu nedenle sayılarında müthiş azalma var gibi. En azından bana öyle geliyor.
*
- KISIRLIK: Özellikle bazı bölgelerimizde görece eğitimsiz vatandaşlarımızın içine sürüklendikleri girdap... 8 çocuklu, 28 torunlu 80 yaşındaki dedelerin, “Aşı kısırlık yapıyor yeğen” diye aşı olmaktan kaçındıklarına dair espriler gırla gidiyor. Sesleri pek çıkmasa da en kalabalık grup bu gibi geliyor bana.
*
- TURKOVAK: “Yerli ve milli” propagandasının aşırı etkisi altında kalan bazı yurttaşlarımız, yerli aşının piyasaya çıkmasını bekliyor galiba. Sayıları da az değil. “Elin aşısını olacağıma kendi aşımı olurum” diye bekleme içindeler galiba. Fakat koronavirüs denilen illetin beklemeye hiç niyeti olmadığını bilseler iyi olacak.
*
- Muhterem kanaat önderlerimiz.
- Sayın Türkan Şoray’ımız.
- Değerli tarihçilerimiz.
- Severek okuduğumuz romancılarımız.
- Sayın Tarkan’ımız.
- Muhterem imamlarımız ve müezzinlerimiz.
- Yüce gönüllü şairlerimiz.
- Sayın
Baştan sona izledim röportajı. Hiç sıkılmadan. Sorular, cevaplar... Hepsi gayet iyiydi.
*
Selvi Hanım’la ilgili saptamalarım şöyle:
*
Çok hakiki bir insan. Yapmacıklığa asla prim vermiyor. Eşinin her söylediğine katılmadığını söyleyecek denli özgüvenli... Hiç politika yapmıyor. Gayet dobra. Gayet doğrudan konuşuyor. “Hazır röportaj veriyoruz, araya bir iki siyasal mesaj sıkıştırmak gerekir” falan demeye tenezzül etmiyor.
*
Röportajda en ilgimi çeken bölüme gelince...
*
Afganistan için yanlış ve doğru
YANLIŞ: Kabil düştü.
- DOĞRU: Kabil, sıfır dirençle Taliban’a ikram edildi.
*
- YANLIŞ: Taliban, Afganistan’ı teslim aldı.
- DOĞRU: ABD, Afganistan’ı Taliban’a teslim etti.
*
- YANLIŞ: Taliban, sahada çok hızlı ilerledi.
- DOĞRU: Afgan ordusu, sahayı çok hızlı terk etti.
*
- YANLIŞ: Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani istifa etti.
- DOĞRU: Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani kaçtı.
*
- YANLIŞ: Taliban şeriat ilan etti.
- DOĞRU: Taliban güya dinden çıkardığı ilkelliği hayata geçirdi.
BIDEN’CILAR ONLİNE MI?
Bizdeki Biden’cılar, ABD seçimleri sırasında...
Televizyon ekranlarından bilmiş bilmiş ahkam kesiyorlardı.
*
- “Biden’lı dünya, Trump’lı dünya gibi olmayacak” diyorlardı.
*
- “Artık yepyeni bir dünya geliyor” diyorlardı.
*
- “İnsan hakları ve demokrasinin yeniden yükselişini göreceğiz” diyorlardı.
*
Biden geldi.
Ve Afganistan’ı resmen ve alenen Taliban’a teslim etti.
*
Yani Biden...
Afgan kadınlarını, resmen cehennemin ortasında bıraktı.
*
Sadece Afgan kadınlarını mı?
Taliban kafasına uymayan herkesi, barbarlığın insafına terk etti.
*
Televizyon ekranlarında, “Biden gelecek / Dertler bitecek” diye müjdeler yağdıran bilmişlere sesleniyorum:
*
Online mısınız?
KURUÇEŞME AÇIKHAVA KONSERLERİNDEN İŞARETLEDİKLERİM
- MFÖ: Bir nostalji fırtınası estirir diye düşünüyorum. “Bodrum Bodrum”, “New York Sokaklarında”, “Ele Güne Karşı”, “Güllerin İçinden” falan.
*
- YAŞAR: Romantik bir duruşu var. Sesi de duruşuna uygun. Şarkılarını pek bilmiyorum ama yine de işaretledim.
*
- ÜMİT BESEN / CENGİZ KURTOĞLU: İflah olmaz bir Ümit Besen hastasıyım. İsterse Serdar Ortaç’la sahne alsın. Orada olmak isterim.
*
- BÜLENT ERSOY / MUSTAFA KESER: İki karizma. İki dev. Konserden ziyade acayip bir seyirlik olur benim için. Görmek bile yeter yani.
*
- AŞKIN NUR YENGİ / MEHMET ERDEM: Aşkın Nur Yengi pek benim kalemim değil ama Mehmet Erdem tam benlik.
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- BÜLENT ORTAÇGİL / BİRSEN TEZER: Bana uyumun heykelini yap deseler ikisinin heykelini yaparım. İkisine de meftunum.
BAŞKA DİLDE OLMAYAN ÇOK KULLANIŞLI 3 ALMANCA KELİME
1. WELTSMERZ
Çevirisi tam olarak şu:
“Dünya acısı”.
Varoluşsal sancılar gelsin aklınıza.
Yetmediyse...
Zeki Demirkubuz filmlerindeki uzun uzun bakma sahnelerini düşünün.
Yine yetmediyse...
Oğuz Atay romanlarından yükselen hava gelsin aklınıza.
Kısacası...
Biraz entellere özgü can sıkıntısıdır bu.
Ve azıcık havalıdır da.
*
2. SCHADENFREUDE
Okunuşu:
“Şaadınfroyde”.
Çok yaygınlaştı bu kelime.
Halkımızın en azından bir kesimi arasında epeydir kullanılıyor.
Anlamı şu:
Başkasının talihsizliğinden, mutsuzluğundan, başarısızlığından keyif alma.
Başkasının mutsuzluğundan mutlu olma.
Etrafınızda çok vardır bu tiplerden.
Ama hadi itiraf edin.
Nadiren de olsa kendinizi bu duygunun içinde yakaladığınız kısacık bir an da olmadı mı?
*
3. FREMDSCHAMEN
“Fremdşeemın” diye okuyacaksınız.
Anlamı tam olarak şu:
Başkası adına utanmak.
Biri bir marifet yapıyormuş gibi bir rezilliğe imza atıyor ve biz bunu izlerken onun adına utanıyoruz.
Bu duyguyu biliyoruz, çok sık yaşıyoruz ve ifade ediyoruz.
Ama tek bir kelimeyle değil, üç kelimeyle.
Almanlar, işte bunu tek kelimeyle ifade ediyorlar.
“Fremdşeemın” diyorlar, işi bitiriyorlar.
ONLARDAN AYKIRI BİR DURUŞ BEKLERDİM
Beşiktaş’ın bir taraftar grubu...
Maç sırasında...
“Ülkede mülteci istemiyoruz” diye slogan atmış.
*
Şaşırdım doğrusu.
*
Çünkü ben, nedense...
Sol duruşu, kalabalığa uymamayı, aykırı olmayı, sığınana düşmanlık yapmamayı...
Beşiktaş’a ve o taraftar grubuna çok yakıştırırdım.