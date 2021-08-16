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Haberler>Yazarlar>Ahmet HAKAN>Afganistan için yanlış ve doğru
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Ahmet Hakan

Ahmet Hakan

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Afganistan için yanlış ve doğru

16 Ağustos 2021

YANLIŞ: Kabil düştü.

DOĞRU: Kabil, sıfır dirençle Taliban’a ikram edildi.

*

YANLIŞ: Taliban, Afganistan’ı teslim aldı.

Afganistan için yanlış ve doğru

DOĞRU: ABD, Afganistan’ı Taliban’a teslim etti.

*

YANLIŞ: Taliban, sahada çok hızlı ilerledi.

DOĞRU: Afgan ordusu, sahayı çok hızlı terk etti.

*

YANLIŞ: Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani istifa etti.

DOĞRU: Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani kaçtı.

*

YANLIŞ: Taliban şeriat ilan etti.

DOĞRU: Taliban güya dinden çıkardığı ilkelliği hayata geçirdi.

BIDEN’CILAR ONLİNE MI?

Bizdeki Biden’cılar, ABD seçimleri sırasında...

Afganistan için yanlış ve doğru

Televizyon ekranlarından bilmiş bilmiş ahkam kesiyorlardı.

*

“Biden’lı dünya, Trump’lı dünya gibi olmayacak” diyorlardı.

*

“Artık yepyeni bir dünya geliyor” diyorlardı.

*

“İnsan hakları ve demokrasinin yeniden yükselişini göreceğiz” diyorlardı.

*

Biden geldi.

Ve Afganistan’ı resmen ve alenen Taliban’a teslim etti.

*

Yani Biden...

Afgan kadınlarını, resmen cehennemin ortasında bıraktı.

*

Sadece Afgan kadınlarını mı?

Taliban kafasına uymayan herkesi, barbarlığın insafına terk etti.

*

Televizyon ekranlarında, “Biden gelecek / Dertler bitecek” diye müjdeler yağdıran bilmişlere sesleniyorum:

*

Online mısınız?

KURUÇEŞME AÇIKHAVA KONSERLERİNDEN İŞARETLEDİKLERİM

- MFÖ: Bir nostalji fırtınası estirir diye düşünüyorum. “Bodrum Bodrum”, “New York Sokaklarında”, “Ele Güne Karşı”, “Güllerin İçinden” falan.

*

YAŞAR: Romantik bir duruşu var. Sesi de duruşuna uygun. Şarkılarını pek bilmiyorum ama yine de işaretledim.

*

ÜMİT BESEN / CENGİZ KURTOĞLU: İflah olmaz bir Ümit Besen hastasıyım. İsterse Serdar Ortaç’la sahne alsın. Orada olmak isterim.

Afganistan için yanlış ve doğru

*

BÜLENT ERSOY / MUSTAFA KESER: İki karizma. İki dev. Konserden ziyade acayip bir seyirlik olur benim için. Görmek bile yeter yani.

*

AŞKIN NUR YENGİ / MEHMET ERDEM: Aşkın Nur Yengi pek benim kalemim değil ama Mehmet Erdem tam benlik.

*

BÜLENT ORTAÇGİL / BİRSEN TEZER: Bana uyumun heykelini yap deseler ikisinin heykelini yaparım. İkisine de meftunum.

BAŞKA DİLDE OLMAYAN ÇOK KULLANIŞLI 3 ALMANCA KELİME

1. WELTSMERZ

Çevirisi tam olarak şu:

“Dünya acısı”.

Varoluşsal sancılar gelsin aklınıza.

Yetmediyse...

Zeki Demirkubuz filmlerindeki uzun uzun bakma sahnelerini düşünün.

Yine yetmediyse...

Oğuz Atay romanlarından yükselen hava gelsin aklınıza.

Kısacası...

Biraz entellere özgü can sıkıntısıdır bu.

Ve azıcık havalıdır da.

*

2. SCHADENFREUDE

Okunuşu:

“Şaadınfroyde”.

Çok yaygınlaştı bu kelime.

Halkımızın en azından bir kesimi arasında epeydir kullanılıyor.

Anlamı şu:

Başkasının talihsizliğinden, mutsuzluğundan, başarısızlığından keyif alma.

Başkasının mutsuzluğundan mutlu olma.

Etrafınızda çok vardır bu tiplerden.

Ama hadi itiraf edin.

Nadiren de olsa kendinizi bu duygunun içinde yakaladığınız kısacık bir an da olmadı mı?

*

3. FREMDSCHAMEN

“Fremdşeemın” diye okuyacaksınız.

Anlamı tam olarak şu:

Başkası adına utanmak.

Biri bir marifet yapıyormuş gibi bir rezilliğe imza atıyor ve biz bunu izlerken onun adına utanıyoruz.

Bu duyguyu biliyoruz, çok sık yaşıyoruz ve ifade ediyoruz.

Ama tek bir kelimeyle değil, üç kelimeyle.

Almanlar, işte bunu tek kelimeyle ifade ediyorlar.

“Fremdşeemın” diyorlar, işi bitiriyorlar.

ONLARDAN AYKIRI BİR DURUŞ BEKLERDİM

Beşiktaş’ın bir taraftar grubu...

Maç sırasında...

“Ülkede mülteci istemiyoruz” diye slogan atmış.

*

Şaşırdım doğrusu.

*

Çünkü ben, nedense...

Afganistan için yanlış ve doğru

Sol duruşu, kalabalığa uymamayı, aykırı olmayı, sığınana düşmanlık yapmamayı...

Beşiktaş’a ve o taraftar grubuna çok yakıştırırdım.

X

Elin Amerikalısının himayesinde ordu kurarsan işte böyle çözülürsün

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

15 Ağustos 2021
Kabil ne zaman düşer?

 

Uluslararası gözlemciler...

- Önce bir yıl dediler.

- Sonra üç ay dediler.



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Yaralar sarıldıktan hemen sonra atılması gereken 2 adım

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

14 Ağustos 2021
Bir felaket yaşıyoruz.

Büyük bir felaket.

*

Şu ana kadar 38 vatandaşımızı kaybettik.

Kayıplarımız var.

*

Binalar yıkıldı. Araçlar gitti. Büyük bir maddi yıkım var.

*

Şu anda yapılması gereken tek şey var:

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Gelen gelsin havasından acilen vazgeçilmeli

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

13 Ağustos 2021
Hükümete mensup bazı siyasetçiler ve hükümete yakın duran bazı yazar çizerler, “sığınmacılar” konusunda çok tuhaf bir duruş sergiliyorlar.

Nasıl bir tuhaf duruş?

Şöyle bir şey:

*

Sürekli “Gelen gelsin kardeşim, hepsine yerimiz var” havasındalar.

“Biz büyük bir milletiz, bizim tarihimiz şöyledir, böyledir” türü şeyler söylüyorlar.

*

Sanki Türkiye, “açık kapı politikası” izliyormuş gibi bir yaklaşım sergiliyorlar.

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Afganlar, Suriyeliler... Nasıl bakmalı, ne yapmalı?

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

12 Ağustos 2021
ALTINDAĞ OLAYI ALARM ZİLLERİNİ ÇALDIRMALI

Ankara Altındağ’da yaşanan olaylara baktığımızda ne görüyoruz?

Eften püften bir mesele üzerine çıkan bir kavganın nasıl bir anda Suriyeli/Türk çatışmasına dönüşebildiğini görüyoruz.

Alarm zilleri çalıyor!

Ülkeyi karıştırmak isteyenler için büyük bir potansiyel var burada.

Ve son günlerde agresiflik oranı giderek artan bir kampanya yürütülüyor.

Tam bu noktada...

Genel yaklaşımı yeniden gözden geçirmek, endişeleri giderici bir tutum almak, kışkırtıcılığın prim yapmamasını sağlayacak önlemler almak gerekiyor.

Ve bunu bugün yapmak gerekiyor.

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Meral Akşener’e bir dizi tavsiyesi

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

10 Ağustos 2021
“Borgen” diye bir dizi var.

Bir süre önce epey popüler olmuştu.

*

“Popülerliği geçsin, izlerim” demiştim.



Geçti ve izledim.

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Yangın havasından çıkıp tatile gitmek

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

9 Ağustos 2021
Milletçe allak bullak olduk.

 

Süreç şöyle işledi:

*

Tam tatilin göbeğinde hepimizi derinden yaralayan yangınlar çıktı.

Bir süre olayın ayırdına varamadık.

- “Tatil” ve “Yangın” ikileminde kaldık.

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Ben mi meramımı anlatamadım yoksa bazıları yanlış anlamaya mı odaklanmış?

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

8 Ağustos 2021
Olimpiyatlardan gelen güzel haberler nedeniyle herkes gibi ben de mesudum.

Yangınların büyük ölçüde söndürülmüş olması, herkes gibi beni de rahatlattı.

*

Fakat benim herkesten farklı olarak şöyle bir sorunum var:

*

Dünkü yazımın bir bölümünden murat etmediğim maksatlar çıkarıldı.

Bayağı bir tepinildi üstünde konunun.

Ne kadar düşmanım varsa üşüştü yazının üzerine.

Tepin Allah tepin.

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Gazetecilere saldırıları kınıyorum ama ayrımsız

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

7 Ağustos 2021
Şu üç olay, birbiri ardına yaşandı:

- BİRİNCİ OLAY: Yangın bölgelerinden birinde bir grup, yaptıkları haberleri beğenmedikleri için TRT ekibine saldırıyor. Fiili şiddet uygulayarak, yumruklar savurarak, hakaretler ederek...

*

- İKİNCİ OLAY: Dün görüntülerini izledim: Bir CHP Milletvekili, Ülke TV ekibiyle ağız dalaşına giriyor, hatta olayı o kadar ileri götürüyor ki... Ülke TV’nin kadın muhabirinin üzerine yürüyor.




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Bunca acının sızısını işte bu muazzam dayanışma dindiriyor

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

6 Ağustos 2021
Halkımız yine muhteşem bir dayanışma içinde.

Herkes işin bir ucundan tutmaya çalışıyor.

*

Gözlemliyorum:

“Hortumun bir ucundan tutarım belki” diyerek... Doğrudan yangın söndürme işine yardımcı olmak için bölgeye gidenler var.

*

Demet Akalın’a bakıyorum:

Resmen tek kişilik yardım örgütü gibi çabalıyor.

*

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Kimsenin merak etmediği konu: Turizm Kanunu Meclis’ten nasıl geçti?

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

5 Ağustos 2021
Orman yangınları başlayınca...

Başta ana muhalefet lideri Kemal Kılıçdaroğlu olmak üzere muhalif kesimler, “Ormanlar yanarken Meclis’ten ormanlık alanların yapılaşmasını sağlamak için kanun çıkardılar” diye yoğun bir propaganda yaptılar.

*

Bu propaganda bayağı etkili olmuş durumda.

*

- Aklı başında, gayet eğitimli arkadaşlarım arasında bile, “Kasten yakıyorlar buraları... Yapacakları binalara yer açıyorlar” falan diyenler var.


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Nifak yangınına dikkat

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

3 Ağustos 2021
Bir yanda orman yangınları...

Bir yanda da nifak yangınları...

*

Nedir nifak yangını?

Mesela şudur:

*

“Yunanistan uçak teklif etti, bizimkiler reddetti” diye palavra sıkmaktır. Sonra bu palavradan yola çıkarak... “Türkiye’ye yardım edilsin” diye sosyal medya kampanyası yapmaktır.

*

Nedir nifak yangını?

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Artık tanınıyorsunuz Turan Aydoğan

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

2 Ağustos 2021
BU YAZIYI DÜNKÜ GAZETE İÇİN YAZMIŞTIM. EDİTÖRÜM “YERİMİZ BİRAZ SIKIŞIK. BU YAZIYI YARINA BIRAKALIM” DEDİ. “TAMAM” DEDİM. VE BUGÜN... “VAKTİ GEÇTİ” DİYE YAZIYI YAYINLAMAKTAN VAZGEÇMİŞTİM. FAKAT BAKTIM, YAZIDA SÖZÜ EDİLEN MİLLETVEKİLİNİN YAPTIĞI AÇIKLAMAYA... ŞÖYLE DOLU DOLU BİR ÖZÜR BİLE DİLEMEMİŞ VE ÇEŞİTLİ BAHANELERE SIĞINMIŞ. BEN DE YAZIYI YAYINLAMAYA KARAR VERDİM. İŞTE O YAZI:

İzlediğim video aynen şöyleydi:

*

Trafik polisinin durdurduğu araçtaki şahıs...

Sen benim milletvekili olduğumu nasıl bilmezsin” diye azarlıyor ve çıkışıyordu.

Trafik polisi de gayet kibar bir dille...

650 milletvekili var. Ben nasıl hepsini bilebilirim” diye milletvekilinden anlayış bekliyordu.

*

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Yangın manzarasında tatile devam etmek

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

1 Ağustos 2021
Duyar kasmayı sevmem.

Yani gördüğüm her yemek yeme, tatilin tadını çıkarma fotoğrafının altına...

“Memleket yanarken bu yaptığınız da nedir? Çabuk yasa bürünün bakayım” diye yazan sevimsiz tiplerden değilim.

Hatta ve hatta...

Yangın sırasında Marmaris ya da Manavgat’ta tatilde olanların zorunlu olarak yangın manzarası karşısında yemek yeme durumunda kalmalarını da anlayışla karşılarım.

Ne yapsın bu insanlar?

Aniden ortaya çıkmış bir durum.

*

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Sosyal medya da yangın kadar tehlikeli bir ortam

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

31 Temmuz 2021
Bir taraf “PKK yaktı, teröristler yaktı” diye bağırıyor. Öbür taraf “Otel yapmak için yaktılar” diye bağırıyor.

Bir taraf “Uçak da uçak” diye tutturuyor. Öbür taraf “Helikopter var, mis gibi” diye tutturuyor.

*

Bir taraf yangından politik muhalefet çıkarmaya çalışıyor. Öbür taraf yangının iktidara dokunmaması için çırpınıyor.

Tarafsız yorum yok. Soğukkanlı analiz yok. Bilgiye dayalı yaklaşım yok. Uzman görüşü yok. Olumlu ile olumsuzu aynı anda ortaya koyma yok. Meseleyi anlama çabası yok.

*

Bu ortam var ya bu ortam...

En az yangın kadar tehlikeli.

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Elif Çakır’ın tercihine laf etmek kimsenin haddi değildir

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

30 Temmuz 2021
Başı örtmek de kişisel bir tercihtir, başı açmak da...

Bu türden kişisel tercihlerle uğraşılmaz, bu türden kişisel tercihler mesele edilmez, bu türden kişisel tercihler üzerinden hüküm bina edilmez.

Peki ya ne yapılır?

Hiçbir şey yapılmaz.

*

Ha sen ille de bir şey mi yapmak istiyorsun?

O zaman saygı duymayı denemelisin.

*

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Halk sağlığı düşmanı palavracı doktor

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

29 Temmuz 2021
Adını soyadını yazıyorum:

Ümit Aktaş.

*

Aşıdan hazzetmiyor. Hakkıdır.

*

Aşı olmayı reddediyor. Kendi tercihidir.

*

Aşıda zorlama olmayacağını savunuyor. Normaldir.

*

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Kişisel tahminlerim: Neden aşı olmuyorlar?

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

27 Temmuz 2021
Aşımız var. Hem de herkese yetecek kadar.

Gel gelelim 23 milyona yakın vatandaşımız, inatla ve ısrarla aşı olmaktan kaçınıyor. Yani arz var, talep yok. Peki ama neden? Elimde bir veri yok nedenlere dair. Sadece tahminlerim var. Onları yazıyorum:

*

- ÇİP: Özellikle komplo teorisyenlerinin ortaya attığı tezlerin etkisinde kalanlar, ilk zamanlar “Çip takacaklar” diyorlardı. Ama gitgide daha çok alay konusu haline geldiklerini fark ettiler. Bu nedenle sayılarında müthiş azalma var gibi. En azından bana öyle geliyor.

*

- KISIRLIK: Özellikle bazı bölgelerimizde görece eğitimsiz vatandaşlarımızın içine sürüklendikleri girdap... 8 çocuklu, 28 torunlu 80 yaşındaki dedelerin, “Aşı kısırlık yapıyor yeğen” diye aşı olmaktan kaçındıklarına dair espriler gırla gidiyor. Sesleri pek çıkmasa da en kalabalık grup bu gibi geliyor bana.

*

- TURKOVAK: “Yerli ve milli” propagandasının aşırı etkisi altında kalan bazı yurttaşlarımız, yerli aşının piyasaya çıkmasını bekliyor galiba. Sayıları da az değil. “Elin aşısını olacağıma kendi aşımı olurum” diye bekleme içindeler galiba. Fakat koronavirüs denilen illetin beklemeye hiç niyeti olmadığını bilseler iyi olacak.

*

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İkna edilmesi gereken 22 milyon 182 bin kişi

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

26 Temmuz 2021
Sevgili okul müdürlerimiz.

- Muhterem kanaat önderlerimiz.

- Sayın Türkan Şoray’ımız.

- Değerli tarihçilerimiz.

- Severek okuduğumuz romancılarımız.

- Sayın Tarkan’ımız.

- Muhterem imamlarımız ve müezzinlerimiz.

- Yüce gönüllü şairlerimiz.

- Sayın

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Selvi Hanım’ın acı kahkahaları

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

25 Temmuz 2021
Armağan Çağlayan, muhteşem bir söyleşi yapmış CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu’yla...

Baştan sona izledim röportajı. Hiç sıkılmadan. Sorular, cevaplar... Hepsi gayet iyiydi.

*

Selvi Hanım’la ilgili saptamalarım şöyle:

*

Çok hakiki bir insan. Yapmacıklığa asla prim vermiyor. Eşinin her söylediğine katılmadığını söyleyecek denli özgüvenli... Hiç politika yapmıyor. Gayet dobra. Gayet doğrudan konuşuyor. “Hazır röportaj veriyoruz, araya bir iki siyasal mesaj sıkıştırmak gerekir” falan demeye tenezzül etmiyor.

*

Röportajda en ilgimi çeken bölüme gelince...

*

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