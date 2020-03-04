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Ekonomi
Hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 04.03.2020 - 10:41,Son Güncelleme:/

Son dakika... SGK ve Ziraat Bankası'ndan emekli promosyonu anlaşması

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Son dakika... SGK ve Ziraat Bankası'ndan emekli promosyonu anlaşması
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Sosyal Güvenlik Kurumu ile Ziraat Bankası milyonlarca emekliyi ilgilendiren banka promosyonu için protokolü imzaladı.

Emeklilerin alacakları maaş promosyonların ilişkin olarak SGK ve Ziraat Bankası arasında anlaşma sağlandı. Yapılan anlaşmaya göre, 1500 liraya kadar emekli maaşı olanlara 500 lira ödenecek. 1500-2500 lira arasında emekli maaşı alanlar 625 lira, 2500 lira ve üstünde maaş alanlar ise 750 lira tutarında promosyon ödemesi alacak. Ödemeler anlaşmaya müteakiben peşin olarak yapılacak.

 

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