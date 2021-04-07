Son dakika... Ramazan pidesi fiyatları açıklandı

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı pide fiyatlarıyla ilgili açıklama yaptı. Balcı, "Bu yıl Ramazan Pidesi il bazında “illerimizin maliyetleri dikkate alınarak” kilogram bazında 11-12 TL civarında gerçekleşecektir" dedi.

İL İL RAMAZAN PİDESİ FİYATLARI

Balcı illere göre Ramazan pidesi fiyatlarını da duyurdu. Balcı, "Ankara 275 Gr. pide 3 TL, Antalya ve İzmir'de 250 Gr. pide 3 TL, İstanbul'da 365 gr. pide 4 TL, Sakarya ve Kocaeli'de 370 gr pide 4 TL iken Trabzon'da ise 500 gr. pide 5 TL'den satışa sunulacaktır" dedi.

"'MASKE, SOSYAL MESAFE VE TEMİZLİK' KONUSUNDA GEREKEN HASSASİYET GÖSTERİLECEKTİR"

Salgın tedbirlerine de değinen Balcı, "Önceliğimiz salgın tedbirleri çerçevesinde üretilen Pidelerimizin en hijyenik şekilde vatandaşlarımıza ulaştırılması olacak ve işletmelerimizde "Maske, Sosyal Mesafe ve Temizlik" konusunda gereken hassasiyet gösterilecektir. Bu vesile ile yaklaşan Ramazan ayının milletimiz, ülkemiz ve İslam âlemi için hayırlara vesile olmasını diler, saygılar sunarım" dedi.

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