Son dakika... Ons altın fiyatlarında toparlanma başladı

Küresel piyasalarda altının kaderini tayin eden Fed'in açıklamalarının ardından ons altın tarafında toparlanma eğilimi izleniyor. Fed'in varlık alımlarını azaltıp, faiz artırma yoluna gireceği beklentileri ons altın tarafında sert değer kayıplarına neden olmuştu. Hafta başında 1652 dolar seviyesine kadar gerileyen ons altın bugün 1733 dolar seviyesinden alıcı buluyor.

VERİLER DÜŞÜŞÜ DESTEKLEMİŞTİ

Cuma günü açıklanan tarım dışı istihdam verisinin tahminlerin üzerinde gelmesinin ardından Fed'in varlık alımlarını azaltacağı endişeleri güç kazanmış, dolar endeksinde yükseliş ons altında düşüş izlenmişti.

AÇILIŞTA TOPARLANMA GÖRÜLDÜ

Ons altın fiyatları sabah saatlerinde toparlanma grafiği çizmeye başladı. Gün içinde en düşük 1724 dolar, en yüksek de 1735 dolar seviyesi görüldü.

Gram altın tarafında da toparlanmaya paralel olarak yükseliş gerçekleşti. Gram altın 480 lira seviyesinden alıcı buluyor.

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