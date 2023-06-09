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Son dakika: Merkez Bankası'nın yeni başkanı Hafize Gaye Erkan oldu

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#Hafize Gaye Erkan#Merkez Bankası#Resmi Gazete
Son dakika: Merkez Bankasının yeni başkanı Hafize Gaye Erkan oldu
Oluşturulma Tarihi: Haziran 09, 2023 01:12

Merkez Bankası Başkanlığı'na Hafize Gaye Erkan atandı. Atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Merkez Bankası’na atanan ilk kadın başkan olan Hafize Gaye Erkan, ABD’de ‘Müthiş Türk Kızı’ olarak da biliniyor.

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Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanlığına Hafize Gaye Erkan atandı.

BOĞAZİÇİ’Nİ BİRİNCİLİKLE BİTİRDİ

1982 yılında doğan Hafize Gaye Erkan, İstanbul Erkek Lisesi’nin ardından Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünü birincilikle bitirdi. Ardından Princeton Üniversitesi’nden kabul alarak yurtdışına taşındı. Princeton’da iki yıllık doktora programını bir yılda tamamlayan ilk öğrenci olma başarısını gösterdi. Bu sayede ülkedeki “en genç finans profesörü” unvanını elde etmiş oldu. Daha sonra Harvard Business School’da yönetim bilimleri ve Stanford Üniversitesi’nde liderlik üzerine iki eğitim programını daha tamamladı.

'MÜTHİŞ TÜRK KIZI'

ABD’de ‘Müthiş Türk Kızı’ olarak bilinen Hafize Gaye Erkan, 2005 yılında Goldman Sachs’ta çalışma hayatına başladı. Erkan, yaklaşık 9 yılın ardından First Republic Bank’ta yönetici olarak çalışmaya başladı. 2014 yılında Kıdemli Başkan Yardımcısı görevini üstlendi. Bankanın Yatı­rım Bölümü Başkanı ve Risk Yönetimi Eş Başkanlıklarını yürüttü. Bankanın fonlarının yaklaşık 10 kata kadar büyümesinde etkili oldu. Gaye Erkan göreve başladığında bankanın varlığı 25-30 milyar Dolar ci­varındayken Aralık 2021 yılına kadar 250 milyar dolara yaklaştı. 2021 yılında 7 ay eş CEO’luk yaptıktan sonra Aralık 2021’de de ayrıldı. Daha sonra Marsh McLennan Yönetim Kurulu’na getirildi. Erkan ayrıca ABD merkezli mücevher şirketi Tiffany & Co.’da iki yıl yönetim kurulu üyeliği yaptı. Hafize Gaye Erkan, ABD’deki başarılı iş hayatı nedeniyle “Müthiş Türk Kızı” diye anılmaya başlandı. 2018’de San Francisco Business Times’ın yaptığı araştırmaya göre, Amerika’nın en büyük 100 bankasında başkan veya CEO unvanına sahip 40 yaşın altındaki tek kadın seçildi, Crain New York Business’ın “40 Yaş Altı 40” listesine girdi.

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Son dakika: Merkez Bankasının yeni başkanı Hafize Gaye Erkan oldu

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