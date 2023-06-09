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Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Prof. Dr. Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'na yeniden atandı. İletişim Başkan Yardımcılığı'na Çağatay Özdemir ve Evren Başar atandı.

FAHRETTİN ALTUN’DAN TEŞEKKÜR PAYLAŞIMI

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atama kararı ile İletişim Başkanlığı'na yeniden atanan Fahrettin Altun teşekkür paylaşımı yaptı. Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından, “İletişim Başkanlığı görevini yeniden şahsıma tevdi eden Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a tensipleri için şükranlarımı arz ediyorum. Cumhurbaşkanımızın vizyonu doğrultusunda Türkiye Yüzyılı hedeflerimiz için hep birlikte çalışacak, hakikat mücadelemizi sürdüreceğiz. Allah birliğimizi, beraberliğimizi daim etsin” açıklamasını yaptı.

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