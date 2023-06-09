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Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'na yeniden atandı

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#Resmi Gazete#Fahrettin Altun#İletişim Başkanlığı
Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığına yeniden atandı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 09, 2023 01:20

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Prof. Dr. Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'na yeniden atandı.

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Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Prof. Dr. Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'na yeniden atandı. İletişim Başkan Yardımcılığı'na Çağatay Özdemir ve Evren Başar atandı.

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FAHRETTİN ALTUN’DAN TEŞEKKÜR PAYLAŞIMI

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atama kararı ile İletişim Başkanlığı'na yeniden atanan Fahrettin Altun teşekkür paylaşımı yaptı. Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından, “İletişim Başkanlığı görevini yeniden şahsıma tevdi eden Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a tensipleri için şükranlarımı arz ediyorum. Cumhurbaşkanımızın vizyonu doğrultusunda Türkiye Yüzyılı hedeflerimiz için hep birlikte çalışacak, hakikat mücadelemizi sürdüreceğiz. Allah birliğimizi, beraberliğimizi daim etsin” açıklamasını yaptı.

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#Resmi Gazete#Fahrettin Altun#İletişim Başkanlığı

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