Cumhurbaşkanlığı'na önemli atamalar

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Atama Kararları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı. Söz konusu atamalar Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 12 ve 13'üncü maddeleri gereğince yapıldı.

Buna göre; Metin Kıratlı İdari İşler Başkanı, Hasan Doğan Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü, Hakkı Susmaz Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürü, Bilal Şentürk Personel ve Prensipler Genel Müdürü, Yusuf Karaloğlu Güvenlik İşleri Genel Müdürü, Mehmet Tuncer Destek ve Mali Hizmetler Genel Müdürü, Ramazan Bal Koruma Hizmetleri Genel Müdürü oldu.

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